La ludoteca de l’Alcúdia obri les seues portes

Les activitats estan dirigides als xiquets i les xiquetes d’Infantil i primària a partir dels 4 anys complits.

Al nou espai s’ofereixen diversos tallers i zones de joc amb les quals fomentar i promoure valors i actituds, com la creativitat o el respecte cap al material utilitzat.

Ja han finalitzat les obres de remodelació a la ludoteca municipal, la qual torna a obrir les seues portes com un espai de jocs on s’ofereixen alternatives d’oci i de temps lliure dirigides als xiquets i les xiquetes d’Educació Infantil i Primària. Tot això, amb l’objectiu de fomentar la participació i promoure valors, actituds i comportaments per afavorir el desenvolupament integral dels menuts i les menudes a través tallers, activitats i altres jocs. Així mateix, l’espai compta amb nou mobiliari i diversos recursos lúdics i educatius, racons de jocs simbòlics i de lectura, societat o patí… a més de disfresses i una àmplia varietat de tallers artístics.

Els menuts i les menudes d’Educació infantil i de 1r a 3r de primària que vulguen participar podran assistir a un màxim de dos dies a triar, entre dilluns i dimecres o el dimarts i dijous. Els xiquets i les xiquetes de 4t a 6è de primària l’assistència és d’un dia a la setmana (divendres). Les matrícules podran realitzar-se a partir del dimecres, 30 de gener, a la mateixa Ludoteca (antiga caserna de la Guàrdia Civil).

Així, la ludoteca es divideix en set racons on els menuts i les menudes podran dur a terme les activitats proposades, sempre acompanyats pel personal especialitzat el qual també estimula i assessora respecte al joc i els joguets d’acord amb el projecte educatiu. D’aquesta manera, es poden trobar espais com el racó de jocs simbòlics – per fomentar l’aprenentatge d’activitats relacionades amb la vida real, com els menjars – o el de lectura, on es podran llegir llibres de tota mena, com els còmics o els contes.

Altres espais destacables són el dedicat als taulers – on s’ofereixen diversos jocs de regles amb una gran quantitat d’exercicis adaptats a l’edat dels usuaris – el de disfresses o el d’assemblea, on es convida a la participació i es proposen jocs i activitats grupals i s’introdueixen normes bàsiques i de respecte.

Finalment, també es pot trobar el pati exterior, on es realitzen els jocs de grup i altres activitats amb corda, boles, telles o inclús sambori. Tot això sense oblidar els tallers que es duran a terme al llarg de l’any i amb els quals es proposaran treballs manuals i senzills per fomentar la creativitat, la diversió i també els hàbits de cura i respecte pel material utilitzat.