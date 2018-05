La Mesa del Magre demana a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer implicació per a recuperar el riu

Print This Post

Els representants de la Mesa del Magre demanen a la Confederació Hidrogràfica que posen l’atenció en el riu Magre. El passat dimarts, una representació d’esta mesa que componen els ajuntaments de Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar, Catadau, Llombai, Alfarb i Benimodo, a més de col·lectius ciutadans, es reuniren amb el comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Javier Ferrer.

Esta primera pressa de contacte de la Mesa pel Magre amb l’ens que gestiona el riu va servir per a presentar esta iniciativa com un organisme intermunicipal que aposta per la millora del riu Magre i que representa la ciutadania que està demanant una nova manera de relacionar-se amb el medi que els envolta i noves polítiques sobre el tema.

Des de la Mesa, es va recordar l’incompliment sistemàtic del cabal mínim establert per al tram final del Magre. El cabal estimat pel Pla de Conca és de 200 l/s, i és fonamental per a garantir un bon estat del riu i el manteniment de gran quantitat d’espècies, algunes com la loina (parachondrostomas arrigonis) en perill d’extinció. Segons explicaren des de la Mesa del Magre, recuperar el cabal podria reconnectar este ecosistema amb el Xúquer de nou, i ampliar-ne l’hàbitat.

D’altra banda, la Mesa del Magre reclamà el seguiment, millora i recuperació del bosc de ribera, iniciativa que s’ha completat amb la sol·licitud a la Conselleria de Medi Ambient que els vivers autonòmics compten amb espècies de bosc de ribera. Altres aspectes que es reflectiren en la reunió van ser l’interés de recuperar la senda fluvial que ja va ser protagonista de la Ruta pel Magre, celebrada el passat dissabte i que ha sigut la primera iniciativa conjunta de la Mesa. Així mateix, la Mesa del Magre planteja la possibilitat que la Confederació Hidrogràfica s’implique en el patrocini de les activitats que es desenvolupen des de la Mesa, ja que es treballa per objectius comuns.

D’altra banda, també recordaren quin és l’estat dels marges del riu, on s’ha començat a treballar de manera puntual amb projectes pilot i sol·licitaren que es prestara atenció a la qüestió de les pedreres, tant les que es troben en funcionament com les que ja no ho estan. En esta qüestió, el responsable de l’àrea de Gestió del Domini Públic Hidràulic es va comprometre a fer un seguiment d’esta problemàtica.

El comissari d’Aigües va animar els ajuntaments a continuar desenvolupant estratègies i projectes de manera coordinada amb la Confederació en les qüestions que siguen de la seua competència, a més de presentar projectes de millora per a aconseguir-ho, ja que l’objectiu és comú. Així mateix, pel que fa la distribució i ús de l’aigua del riu, emplaçaren els representants municipals a establir contacte amb les comunitats de regants per a poder fixar objectius comuns. Ferrer va coincidir en el fet que el Magre ha sigut el gran oblidat fins ara, però planteja un escenari optimista amb les noves actuacions al voltant del riu així com per les noves polítiques de les comunitats de regants.

Des de la Mesa del Magre es va avaluar positivament esta primera trobada amb els representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ja que enceta una nova via de treball i implicació per a recuperar el Magre.