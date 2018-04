“Lameua pau”, un llibre monoromàntic per a reflexionar sobre els valors de la vida

Connect on Linked in

Una història que ha aconseguit l’èxit amb Instagram

L’escriptor valencià Vicent Magraner ens presenta “Lameua pau”, un llibre monoromàntic que ens convida a reflexionar sobre els principals valors de la vida.

Un llibre que està captivant a moltes generacions i tot gràcies a la tendresa de les paraules utilitzades a cada relat i que Vicent ens conta a Lameua pau. Un llibre monoromàntic farcit d’il·lustracions realitzades per Amanda Cerse.

Després d’un any i mig, l’èxit de Lameua pau va nàixer a Instagram. El seu autor, Vicent, escrivia per a ell fins que va decidir deixar-nos somiar amb cada un dels seus escrits.

A banda del llibre, Lameua pau també conta amb una gran varietat de camisetes, polseres i dessuadores i part dels seus beneficis van destinats a projectes benèfics.

És avui, en el Dia del Llibre, una data marcada per a somiar amb les històries de la nostra literatura valenciana i, com no, la màgia de Lameua pau havia de ser una lectura obligatòria per a commemorar este dia.