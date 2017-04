LA MUIXERANGA D’ALGEMESÍ EMOCIONA EN “L’ENTRÀ” DE LA CAPITANIA CRISTIANA D’ALCOI

La Muixeranga d’Algemesí ha actuat hui en l’Entrà cristiana de les festes dels Moros i Cristians d’Alcoi, l’acte més important d’unes festes declarades d’interés turístic internacional i al qual acudeixen cada any milers de turistes i visitants. Els dos-cents muixeranguers que s’han desplaçat a Alcoi han format part del boato de la capitania cristiana dels Almogàvers, encapçalada per Luis Sanus, en el qual han desplegat el seu repertori de torres humanes. Els muixeranguers d’Algemesí han realitzat algunes de les seues figures més emblemàtiques, com l’Alta de 5, la Morera i la Tomasina, que han sigut rebudes pel públic present amb grans aplaudiments i mostres de reconeixement.

Marcos Castell, que ha debutat en aquesta actuació com a mestre de la Muixeranga d’Algemesí, ha manifestat l’orgull i la satisfacció de tindre l’oportunitat de mostrar el nostre ball i la nostra festa a moltíssima gent, ja que es tracta d’un event de primer ordre on acudeix gent de tot arreu. Tots els Muixeranguers hem gaudit d’un dia meravellós, i hem pogut poder veure juntes dos de les manifestacions culturals tradicionals valencianes més representatives, com són els Moros i Cristians i la Muixeranga. Crec que hem donat el màxim del que som capaços, ja que poques vegades ens hem desplaçat tants muixeranguers fora del nostre poble. Voldria destacar també l’ambient de germanor amb els membres de la Filà, i donar les gràcies per com ens han acollit en Alcoi.

Relacionado