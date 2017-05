La música de nova creació es dóna cita a Sueca

Ensemble Espai Sonor i el consistori suecà presenten “Empremtes” la 13ª edició de la Mostra Sonora de Sueca

Sueca, 05/05/2017.Este migdia s’ha presentat a l’Ajuntament de Sueca la 13ª edició de la Mostra Sonora organitzada per l’Ensemble Espai Sonor i l’Ajuntament de Sueca. La nova edició d’esta mostra, que s’organitza, com és habitual, en diferents espais culturals de la ciutat per acostar al públic les propostes sonores de nova creació, naix sota el nom “Empremtes” i tindrà lloc entre el 10 i el 14 de maig.

“Eixe serà el títol que encapçalarà la nova edició de la Mostra en referència a tot allò que va quedant per la constància de les petites accions que es realitzen des de diversos camps d’acció, en mires de normalitzar la programació d’un repertori que ha resultat estrany al públic i als propis músics durant massa dècades i que poc a poc, entre tots els actors implicats, s’està fent possible. Ens ha costat però estem deixant empremta doncs estem contribuint a normalitzar que este tipus de programació estiga més present” ha explicat el director artístic de la Mostra, Voro García.

García ha volgut fer un agraïment exprés al consistori, a qui ha reconegut gran part del mèrit de la programació de la Mostra Sonora, any rere any. “El festival, que té una programació comparable a qualsevol de les que s’està fent arreu de l’estat, amb més d’una desena d’estrenes, es manté sense l’ajuda de Madrid almenys en els últims tres anys. Té un doble mèrit que puguem continuar endavant, per tant, i això és gràcies al suport de l’Ajuntament de Sueca i de les entitats col·laboradores” ha afirmat.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha elogiat també el treball decidit i arriscat de García al capdavant de la Mostra. ”Fugir de recorreguts comercials, trencar les barreres, experimentar, explorar els límits i anar més enllà dels models preestablerts i convencionals és sa per una societat que s’estima oberta, diversa i humana” ha subratllat la màxima representant del consistori.

El regidor de Cultura, Vicent Baldoví, també s’ha felicitat de poder presentar una nova edició de la Mostra. “Tenim la sort de poder gaudir, una vegada més, de les propostes dedicades a la música de nova creació, mantenint sempre l’objectiu de fer cultura de proximitat i continuar captant a nous públics” ha afirmat i ha continuat “la Mostra Sonora, com diu el títol de la nova edició, per cert molt ben assenyat, ha deixat empremta en el panorama musical del nostre país”.

“Empremtes” – El programa

En l’edició d’enguany tindran una presència destacada grups que estan realitzant una part important d’esta tasca als Conservatoris Superiors del País Valencià i una mostra del que realitzen altres a Europa, com és el cas del grup visitant de Basilea. La Banda Simfònica del CSMC, Antara Grup del CSMV i Zone Expérimental (Hochschule für Musik Basel, Suïssa) respectivament, oferiran una bona mostra del treball que realitzen als seus centres. “La vessant pedagògica sempre ha sigut un objectiu de la programació de cada any, enguany amb més força, si cap, per tal de provocar reflexions crítiques al voltant de l’art, visualitzar el patrimoni cultural local i forani, i fomentar la participació i implicació de totes i tots” ha assegurat García. En este punt, Tamarit també ha aplaudit que la Mostra aposte pels talents emergents en este camp i que entre als conservatoris per promoure la formació en la música de nova creació als centres professionals de música.

Els dos compositors convidats, el monegasc Yan Maresz i el basc,Gabriel Erkoreka, impartiran unes classes magistrals al CSMV. Una oferta pedagògica a la que es sumaran workshops al voltant de tècniques esteses d’alguns instruments que impartirà Zone Expérimental.

Pel que fa a la programació de concerts, la Banda Simfònica del CSMC presentarà un programa amb treballs de compositors valencians amb l’estrena d’una obra, encàrrec de la Mostra, al compositor valencià José Luis Escrivà. García ha explicat que un dels objectiu nous de la programació és institucionalitzar el concert de banda amb peces de nova creació a la Mostra i implicar en esta secció a les bandes de Sueca. D’altra banda, Zone Expérimental oferirà tres programes, dos de grup i altre de solistes, on es podran escoltar peces que formen part de la tradició junt a estrenes absolutes de les noves generacions de compositors europeus. Proyecto OCNOS mostrarà un projecte on la plasticitat i la matèria sonora seran abordades des de perspectives diverses.

Antara Grup del CSMV, amb Sons de la mediterrània, presentaran obres d’autors nascuts a la mediterrània on dues peces del compositor convidat a la Mostra Yan Maresz faran d’eix vertebrador del programa, junt a un dels clàssics, L. Berio, i dues peces d’autors valencians, l’estrena d’una alumna del CSMV, Àngela Gómez i R. Ramos. United Instruments of Lucilin (Luxemburg) amb ElectrArt, plantejaran un programa de marcat caràcter minimalista on l’electrònica serà el fil conductor.L’Ensemble Kuraia presentarà una mostra de la creació actual del País Basc. Luis Tabuenca amb Solos, convidarà a l’oient a explorar els límits entre la música improvisada i l’escrita. El pianista alacantí,Ricardo Descalzo, amb Speaking Objects presentarà un projecte de música experimental amb la idea d’un piano imaginari. I per últim, B3 Brouwer trío tornarà al festival com a grup valencià convidat en l’any de la celebració del seu 15é aniversari, amb An eclectic mix, una línia de treball que caracteritza la seua trajectòria.