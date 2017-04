La nova Junta Local Fallera de Sueca es presenta davant la corporació municipal

Sueca, 26/04/2017.El Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca va rebre ahir la visita de la nova executiva de la Junta Local Fallera de Sueca. El col·lectiu va presentar oficialment el seu nou President i la resta de membres de la Junta davant les autoritats municipals. L’acte va estar presidit per l’Alcaldessa de la localitat i presidenta nata de la Junta Local Fallera, Raquel Tamarit, qui va estar acompanyada per una representació important de la corporació municipal.

La Junta Local Fallera de Sueca fa escasses setmanes que donava a conéixer el nom del seu nou president, Bernardo Garrigós Carlos. El nou cap, faller de la comissió Sucro, presidirà l’ens durant els dos pròxims anys, prenent el relleu a Vicent Llopis, qui ha ocupat el càrrec en els darrers quatre exercicis. Garrigós va rebre vint-i-quatre vots a favor, i només un en contra. En la votació estigueren presents vint-i-cinc dels trenta-dos delegats que conformen la JLF. Totes les setze falles de Sueca, El Perelló i El Mareny de Barraquetes tingueren representació. El propi Garrigós ja era membre de l’anterior junta, en la qual va assumir la responsabilitat de la Tresoreria.

A més de la presidenta nata, el president executiu i el president d’honor, Juan Nicolàs Matoses, la nova Junta Local Fallera comptarà amb 32 components, dos delegats per cada comissió, tant de Sueca, com del Mareny de Barraquetes i el Perelló, a més de tres assessors: Pepe Furió, com assessor d’Economia; Pepe Rises, com assessor de Festes i Vicent Llopis, antecessor de Garrigós, com assessor de Presidència.

També, per a este nou exercici faller, l’estructura de la Junta comptarà amb una nova vicepresidència, a l’àrea administrativa, encapçalada per Pau Tomás. I entre les novetats a destacar, s’ha creat també una nova àrea de Relacions Institucionals, que encapçala Kiko Ortolà, qui porta 30 anys a la Junta Local Fallera.

Pel que fa a la resta de l’organigrama, no hi ha altres canvis significatius, més que la incorporació de set nous membres, entre els quals consta Ana Belén Ortells, la primera Fallera Major de Sueca que formarà part de la Junta Local. Ana Belén va estar la màxima representant de la festa a Sueca en les Falles de 2014.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, va felicitar al nou equip i els va encoratjar a seguir treballant per aconseguir l’excel·lència de la festa, una celebració reconeguda per la Unesco com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Tal i com han assegurat des de la Junta Local Fallera “el que nosaltres volem és continuar treballant perquè any rere any les falles siguen cada vegada millor que les anteriors i que puguem gaudir tant els fallers com la resta de veïns de la localitat de la nostra festa”.

Elecció de la Fallera Major de Sueca de 2018

Per altra banda, les comissions falleres poden presentar a les seues candidates com a Falleres Majors de la localitat fins el pròxim 18 de maig, este mateix dia es celebrarà una reunió extraordinària on quedarà elegida la que serà la Fallera Major de Sueca de 2018.

Els requisits per poder optar a ser la màxima representant de les festes josefines són els següents: estar censades en alguna comissió fallera de Sueca, El Perelló o Mareny de Barraquetes, podran representar a la seua comissió o també representar a alguna associació que pertanya a l’àmbit territorial de Sueca i tindre els 18 anys complits.

L’elecció de la Fallera Major de Sueca es realitzarà mitjançant sorteig, i les candidates que no hagen sigut elegides, si ho desitgen, passaran a formar part de la Cort d’honor.

Pel que fa a l’elecció de les components de la cort d’honor de la Fallera Major de Sueca, també es realitzarà per sorteig, una setmana després de l’elecció de la fallera Major, tenint prioritat les candidates a Fallera Major que no han resultat elegides. La cort estarà composada per un mínim de quatre components i un màxim de sis.