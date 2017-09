La nova marca Connecta València impulsa els serveis electrònics de la Diputació per acostar-los a les persones

· Maria Josep Amigó: «Treballem per comptar amb ajuntaments del segle XXI, que garantisquen la igualtat d’oportunitats i l’accés de la ciutadania als serveis bàsics des de qualsevol dispositiu electrònic, independentment del seu lloc de residència»

· Ivan Martí: «Les eines engegades busquen impulsar la implantació de l’administració electrònica en tots els municipis i seguir evolucionant cap al model de ‘ciutats intel·ligents’»

· La vicepresidenta i el diputat de Modernització han donat a conèixer la nova marca que aglutina i defineix tots els projectes implementats per la Corporació provincial per optimitzar recursos i disposar d’una administració més operativa i transparent

27/setembre/2017. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i el diputat de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica, Ivan Martí, han presentat hui Connecta València, la nova marca que aglutina i defineix tots els projectes i serveis engegats per la Diputació de València en matèria de noves tecnologies. Amb aquesta nova marca s’unifiquen i rellancen aquests serveis tecnològics clau per al futur dels ajuntaments al temps que s’aconsegueix una major aproximació als municipis i les persones. Aquesta nova imatge s’ha donat a conèixer hui al Centre Cultural La Beneficència en el marc d’unes jornades formatives dirigides a alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, les quals tindran continuïtat divendres amb altra sessió destinada als tècnics dels ajuntaments que gestionen a diari aquestes ferramentes.

Maria Josep Amigó ha recordat que «la Diputació ha prestat un suport històric en temes d’assessorament informàtic als consistoris per tal d’afavorir la modernització de l’administració local, especialment pel que respecta als municipis més menuts», ha indicat. «Connecta Valèncianaix amb la finalitat d’atendre les demandes municipals per a la implantació d’una administració moderna, adaptada a l’actual legislació en matèria electrònica, que permeta gestionar millor els recursos municipals disponibles i posar la tecnologia al servei de les persones, facilitant i agilitzant els tràmits administratius del dia a dia i fent possible una administració més propera i transparent».

En aquest sentit, la vicepresidenta ha advocat per «comptar amb ajuntaments del segle XXI, que afavorisquen la igualtat d’oportunitats i l’accés de la ciutadania als serveis bàsics des d’un ordinador, telèfon mòbil, tauleta o qualsevol altre dispositiu electrònic, independentment de quin siga el seu lloc de residència».

Per la seua part, el diputat de Modernització, Ivan Martí, ha assegurat que Connecta València «respon a la necessitat d’unificar tots els serveis que oferim des de l’Àrea de Modernització als ajuntaments i a la ciutadania, a més d’impulsar la implantació de l’administració electrònica en tots els municipis i seguir evolucionant cap al model de ‘ciutats intel·ligents’». El responsable de l’Àrea de Modernització ha afirmat que «estem davant l’oportunitat de trencar amb les estructures del segle XIX per crear l’administració del segle XXI, posant la tecnologia al servei de les persones, per fer-nos la nostra vida més fàcil».

En aquest sentit, Ivan Martí ha especificat que des de la Diputació de València «es treballa en l’accessibilitat, connectivitat, dotació de recursos i infraestructures, interrelació mitjançant aplicacions mòbils, gestió, i sistemes intel·ligents, aportació d’informació municipal, tot per a oferir solucions i millorar, en definitiva, les necessitats dels nostres pobles i els seus habitants».

i-Pobles

Aquest camí cap a l’administració electrònica se sintetitza en la plataforma i-Pobles, destinada a municipis amb un cens inferior als 20.000 habitants, entitats menors i mancomunitats. Una eina completa, amb tots els mòduls, «que permetrà tractar tota la informació de forma electrònica, reduir l’ús del paper, i sobretot, aconseguir una administració més transparent i pròxima a la ciutadania».

Per fer ús d’aquesta plataforma «únicament es requereix disposar de navegador amb accés a Internet i un certificat electrònic, sense necessitat d’instal·lar cap altre complement als equips informàtics», ha subratllat Ivan Martí. «Els seus mòduls permeten des del registre d’entrades i eixides –presencial i telemàtic–; la compulsa electrònica; digitalització de la informació; consultar l’estat de qualsevol tràmit o expedient, des d’un gual a un permís d’obra; l’arxiu de documents; seu electrònica; pagament telemàtic; o notificacions electròniques, entre d’altres. Un seguit de serveis amb els quals aconseguim millorar la comunicació i la transparència de les administracions cap a la ciutadania».

En última instància, Ivan Martí, ha avançat que «ja en són més de 60 els ajuntaments que s’han adherit a la plataforma i confiem que en siguen molts més després de conèixer els serveis i potencialitats d’aquesta eina», ha remarcat. «A partir d’ara dissenyarem un pla d’implantació per poder testejar el funcionament de la plataforma tant en localitats grans com menudes, seguint amb l’esperit col·laboratiu i cooperatiu que apliquem a totes les nostres iniciatives», ha conclòs.