La nova mascota de tauró del Oceanogràfic es presenta en Fitur

Ximo Puig i Mónica Oltra coneixen de primera mà les novetats de l’aquari per a 2019

El Oceanogràfic de València ha presentat en Fitur 2019 la seua oferta i novetats turístiques per a enguany. Aquest matí en el Dia de la Comunitat Valenciana s’ha donat a conéixer la nova mascota tauró, que llança el primer senyal de la gran campanya d’aquest curs, dedicada als taurons del Oceanogràfic, el centre que major nombre d’esquals exhibeix.

Al costat de rutes específiques de taurons, també s’oferirà com a novetat una nova àrea dedicada a les Illes Oceàniques, una altra a les tortugues i el programa innovador Animal Ambaixador per a acostar la realitat dels animals als visitants.

Pel lloc informatiu del Oceanogràfic han passat aquest matí els més alts representants de la Generalitat Valenciana, el president Ximo Puig, i la vicepresidenta, Mónica Oltra, a més d’altres personatges coneguts i professionals del sector.

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 20,5 milions de visitants, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, el Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que el Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE el GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.