La paella del Concurs Internacional de Sueca captiva tots els paladars de Fitur

Sueca, 17/11/2018.La delegació suecana que ha viatjat a la FITUR, la Fira del Turisme per excel·lència de l’Estat espanyol, encapçalada per l’alcaldessa de la ciutat, Raquel Tamarit, tracta d’esprémer al màxim la seua estada a la fira de Madrid. La primera ha estat una jornada frenètica de trobades institucionals i de promoció en els mitjans de comunicació, en què la paella valenciana ha estat la gran protagonista.

Una vegada més, la ciutat exporta el seu nom junt al del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que engunay celebra la seua 58a edició. La preparació en directe del plat més universal dels valencians a mans del mestre paeller, Jesús Melero, ha congregat llarguíssimes cues d’assistents que han esperat per fer-se amb una ració de l’exquisit plat. Tasmània, Mèxic, Costa Rica, Perú, EE.UU. i Japó són els destins confirmats fins el moment que s’han anunciat per a esta edició que es preveu la més participativa, amb possibilitat de celebrar fins a huit semifinals internacionals.

Fitur ha estat també l’escenari on s’ha signat, este migdia, el nou conveni entre Arròs Tartana i OCGI, l’empresa Organitzadora de Concursos Gatronòmics Internacionals, encarregada de les fases eliminatòries internacionals prèvies al certamen. La renovació de la col·laboració entre ambdues permetrà de nou a la marca arrossera, per segon any consecutiu, viatjar també als pròxims destins de la paella valenciana de Sueca. Juan Valero, en representació de la marca Arròs Tartana, i Miguel Sanfeliu i Jesús Melero, per part d’OCGI, han formalitzat el nou conveni.

Entre les visites institucionals d’esta jornada inaugural, destaca la del president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, que ha arribat acompanyat per la vicepresidenta, Maria Josep Amigó i una representació dels diputats de l’ens provincial, entre els quals figurava la suecana Pilar Moncho, diputada provincial de Turisme i també regidora a l’Ajuntament de Sueca. La comitiva ha sigut rebuda per l’alcaldessa, Raquel Tamarit; el regidor de Turisme, Xavier Masó; el regidor titular del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Vicent Baldoví i el regidor de Festes, Pau Roselló.

Sueca ha preparat també un audiovisual per a la promoció de la seua marca turística que es presentarà demà, a les 15:00 hores. El relat busca condensar la infinitat d’atractius que guarda la capital de la Ribera Baixa per al turista.