La Passarel•la d’Algemesí arriba la seua desena edició

El dissabte 21 d’abril, 27 comerços d’Algemesí mostren les seues tendències en moda i estilisme per a l’estiu 2018

La cita serà a les 20.15 h en la plaça Major i estarà presentat per la periodista Laura Grande i l’especialista en moda Josep Lozano, amb una participació activa de l’associació Fotoaficionats d’Algemesí

La Passarel•la d’Algemesí és una clara demostració del potencial comercial de la ciutat quant a establiments de moda, complements i estilisme, que enguany celebra la seua desena convocatòria ininterrompuda amb 27 participants i més de 250 models.

La desfilada tindrà lloc dissabte 21 d’abril, a partir de les 20.15 h, sobre la passarel•la muntada enfront de la Basílica de Sant Jaume, presentant sobre l’escenari les millors propostes en moda, moda infantil, tèxtil, llenceria, bany, indumentària, decoració floral, mascotes, serveis, complements, perruqueria i estètica.

La periodista Laura Grande, al costat de l’especialista en moda Josep Lozano, conduiran una nit de creativitat i tendències on tots els participants, comerços, estilistes i models són d’Algemesí, a més les empreses de muntatge i direcció artística.

En aquesta ocasió, també l’associació Fotoaficionats d’Algemesí tindrà una participació activa en l’esdeveniment per a captar les millors instantànies de la desfilada i seleccionar la imatge que servirà per al cartell anunciador de la següent edició.

L’Alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ressalta que l’ajuntament a traves de diferents actuacions de dinamització posa en valor l’atractiva oferta comercial, lúdica i gastronòmica que té la ciutat. “A través de la Passarel•la de la Moda d’Algemesí s’aconsegueix mostrar i promocionar les nombroses possibilitats i alternatives dels múltiples establiments comercials i l’àmplia gamma de productes i serveis que s’ofereixen a Algemesí; productes i serveis que compten amb un alt de grau de qualitat, per la qual cosa tant els algemesinenses com els veïns de localitats properes poden conèixer d’aquesta manera, l’ampli ventall de possibilitats que poden trobar a Algemesí sense necessitat d’eixir de la ciutat. Per açò, anime a consumir productes i comprar productes i serveis a Algemesí ”, explica la primer edil.

En aquesta desena edició de la Passarel•la Algemesí participen les tendes de moda infantil CARMEN roba infantil, LITTLE KINGS, NINOS, LA PETITE MARÍA, PETIT COMITÈ, MINNISTORE, MONMENUT, TRIANGLE 2 i XULAES; en indumentària i folklore HIJAS DE CARMEN ESTEVE, AGUSTÍN I AMAIA ORFEBRES i MARGARITA VERCHER cancans; en bany MARÍNTIMA; en perruqueria i spa caní LA GOSSETA VALENTINA; en moda casual i complements TOROARTE; en pastisseria MONAR PASTISSERIA; en decoració floral FLORISTERIA ANTARA; en moda dona CARMEN, EL VESTIDOR D’ESTER i KCOQUETA MODA; i en el sector de perruqueria i salons de bellesa Perruqueria ROSA COLOMER, Perruqueria DÉBORA CAMPOS, Perruqueria i estètica NATALIA-ARANTXA, TACTE Mª José Martínez i Bea Girbés, Le PETIT SALON, Salons CARLOS VALIENTE i LA BARBERIA DE DANI UNISEX.

Per la seua banda la regidora de Comerç, Palma Egido, ha assenyalat la importància d’aquest esdeveniment, ja consolidat en el municipi i amb una gran afluència de públic, a l’una que serveix com a aparador per a poder mostrar la varietat i qualitat dels productes i serveis que ofereixen els múltiples establiments comercials d’Algemesí.

La Passarel•la Algemesí està organitzada per la regidoria de Comerç del Ajuntament d’Algemesí i compta amb la col•laboració de l’Agrupació de Comerços i Serveis d’Algemesí (ACSA), l’oficina AFIC i la Conselleria d’Economia Sostenible.