La Penya de Carreters d’Almussafes es prepara per a la celebració de Sant Antoni

L’entitat organitza la tradicional benedicció dels animals que es realitza cada any en la plaça Major, enfront de l’església parroquial de la localitat

Almussafes, a 15 de gener de 2018. El pròxim diumenge 21 de gener se celebrarà a Almussafes la tradicional festa de Sant Antoni Abad, en un acte que inclourà la popular benedicció dels animals. La Penya Carreters de la localitat organitza cada any aquesta festa en la qual es realitzarà una cercavila protagonitzada per desenes de cavalleries procedents d’Almussafes i d’altres localitats properes. L’entitat anima a la ciutadania a acudir amb les seues mascotes perquè siguen beneïdes pel sant i per a gaudir de l’actuació de ‘Dansaires del Tramusser’ i els alumnes de dolçaina del CPM Lira Almussafense.

Els animals es convertiran en poc més d’una setmana en els protagonistes de l’agenda d’activitats d’Almussafes. La festivitat dedicada a Sant Antoni Abad, estesa en més de 300 punts de la geografia valenciana, i que se celebra al gener per a demanar-li al sant la protecció de les bèsties, ja és una tradició en el municipi.

Cada any, centenars de veïns i veïnes acudeixen amb les seues mascotes per a fer-los partícips d’aquesta històrica benedicció organitzada per la Penya de Carreters del municipi. Aquests dies, l’entitat ultima la preparació de tot l’operatiu que permetrà la desfilada de més de mig centenar de cavalleries, de localitats com Almussafes, Sollana, Benifaió, Algemesí, El Romaní o Silla.

L’acte, que se celebrarà el pròxim diumenge 21 de gener a les 12 hores en la porta de l’església Sant Bertomeu Apòstol i que comptarà amb la presència del rector de la localitat, Don Miguel Martínez, participaran el Grup de Danses ‘Dansaires del Tramusser’ i els alumnes de dolçaina del Centre Professional de Música Lira Almussafense.

La multitudinària benedicció, a la qual podran acudir les famílies amb les seues respectives mascotes, es durà a terme després de la celebració d’una eucaristia en honor al sant i patró dels animals, moment en el qual també es realitzarà el repartiment dels pans beneïts i de les estampes religioses entre els assistents.