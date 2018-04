La pilot de la Diputació Nerea Martí guanya en les Sèries Rotax de karting i lidera el campionat

Connect on Linked in

Isabel García: “L’èxit de Nerea demostra que tot el treball que estem fent per visibilizar i recolzar a l’esport base i a les esportistes és una aposta segura”

Martí està també al capdavant en la classificació del Campionat de Karting de la Comunitat Valenciana, on ha liderat el podi en les 4 primeres carreres

10/04/2018.La pilot de Fórmula de Campions Nerea Martí, recolzada per la Diputació de València, continua imparable la temporada. Després d’aconseguir la primera plaça en la classificació del Campionat de Karting de la Comunitat Valenciana, en el qual ha aconseguit el primer lloc en les 4 primeres carreres, Martí s’ha fet amb el liderat en les Sèries Rotax. La pilot d’Albalat del Sorells ha aconseguit una de les dues mànigues de la carrera inaugural en Zuera, la qual cosa la col·loca com a líder provisional del campionat.

La diputada de Joventut, Igualtat i Esports, Isabel García, ha mostrat la seua satisfacció amb la trajectòria de la jove pilot valenciana. “Els èxits de Nerea són un gran orgull per a la Diputació. Demostren que tot el treball que estem fent per a visibilizar i recolzar a l’esport base i a les esportistes és una aposta segura”, ha subratllat.

Per la seua banda, Marco Rodríguez, el director de la Fórmula de Campions, equip recolzat per la Diputació, ha destacat l’espectacular rendiment de Martí aquesta temporada: “sens dubte, el creixement de Nerea està sent exponencial i el seu rendiment està sent òptim”.

El també pilot de la Diputació, Iván Bataller, campió de les Sèries Rotax l’any passat, s’ha alçat amb el segon posat en aquesta carrera. El pilot d’Alfauir, després d’un cap de setmana on ha millorat el seu rendiment a poc a poc, ha aconseguit acabar aquesta primera reunió sobre el podi. La següent cita del campionat serà el 2 de Juny en el circuit Motorland d’Alcanyís.