De la pilota i el perill de perdre la ferida. Això és com tot arriba a Guadassuar

El proper divendres 28 d’abril a les 20.00 tindrà lloc, l’editorial Això és com tot, en col·laboració amb l’Ajuntament i el Club de Pilota de Guadassuar, la inauguració de l’exposició i la presentació del nou llibre de pilota valenciana Joc, espai i xarxa: Guadassuar.

No perdre la ferida, de l’editorial Això és com tot, i ho farà en un espai tan emblemàtic com les Escoles Balmes. Inscrits en la conjuntura comarcal que propicia la Trobada d’Escoles en Valencià de la comarca de la Ribera, que aquest any se celebrarà al municipi de Guadassuar, l’exposició la podreu trobar fins el dia 28 de maig.

Això és com tot: cultura popular postcontemprània Això és com tot vol ser un espai perifèric des d’on treballar la crítica de la cultura popular contemporània i que tracta, per tant, d’oferir diferents punts de vista d’allò que encara està viu en les nostres pràctiques culturals de forma conflictiva, tot tractant de visibilitzar-ho. Ens interessa, per tant, no tant l’activitat esportiva sinó el concepte de joc com a pràctica espontània creativa més enllà de la norma, com a lloc de pràctica relacional capaç de produir nous vincles de sentit entre els seus participants en un espai que passa, així, a carregar-se de significats afectius.

Guadassuar: no perdre la ferida De nou, a la investigació d’Això és com tot es mostra en un relat visual, expositiu i literari, que dóna compte de com el joc de pilota es converteix en tot un exemple de convivència en un espai públic construït per una col·lectivitat. Joc, per tant, possibilitador de pràctiques comunes la continuïtat del qual convé repensar.

I Guadassuar és l’espai oportú per fer-ho, com a poble de referència en la partida de pilota que ha vist nàixer jugadors de carrer, trinquet i frontó com Ricardo de Guadassuar, el Xato, Machí, Ribes, Hervàs, Cachet o Presència, i que ha albergat partides de pilota tan emblemàtiques com la de Juliet i Quart, el final de la qual ningú sap explicar i l’ha elevada a la categoria de mite.

Poble pioner en la formació d’una escola de pilota valenciana i en la construcció d’un espai de pràctica, el minitrinquet, dintre del recinte escolar gràcies al mestre conquès don Julián de la Fuente. Poble que, no fa tant, impulsava l’activitat pilotaire gràcies a la implicació de tota la comunitat, i que ha vist com en els darrers anys la vaqueta rodava amb menys força. Esperem, doncs, veure-us el proper divendres dia 28 d’abril a les Escoles Balmes de Guadassuar. O el diumenge 30, en la Trobada d’Escoles en Valencià. L’exposició romandrà oberta fins el 28 de maig. Esteu convidades, esteu convidats. Podeu trobar més informació del projecte editorial en la nostra pàgina web: http://aixoescomtot.com