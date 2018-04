La pintora almussafenya Mili Bosch exposa per primera vegada les seues obres en una mostra individual

Connect on Linked in

L’artista local, alumna de l’Escola Municipal de Pintura des de fa 20 anys, selecciona els seus millors treballs de l’última dècada en ‘Fent Camí’

La proposta, que podrà visitar-se fins al pròxim 22 d’abril en la sala d’exposicions del Centre Cultural, arreplega pintures l’oli i dibuixos en tinta

Almussafes, a 19 d’abril de 2018. El Centre Cultural d’Almussafes exposa fins al pròxim diumenge 22 d’abril la mostra de pintura ‘Fent camí’, en la qual l’artista local Mili Bosch dóna a conèixer una selecció de les seues obres creades en els últims deu anys. Bosch es presenta per primera vegada de forma individual davant la població amb aquesta iniciativa integrada per 32 quadres, en els quals ha utilitzat les tècniques de pintura a l’oli i dibuixos en tinta per a plasmar paisatges i figures humanes “amb un toc propi”. “La pintura m’ha donat la vida, era una salvació enmig d’unes difícils circumstàncies personals perquè m’aportava forces per a afrontar-les i m’ajudava a desconnectar de la realitat”, explica. Desenes de persones van participar el passat divendres 6 d’abril en la inauguració de l’exposició, motiu pel qual es troba “molt contenta amb l’acolliment que ha tingut”.

La sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes continua cedint el seu espai per a donar a conèixer el talent sorgit en la localitat. Aquestes exposicions, que des de la Regidoria de Cultura del consistori municipal es programen periòdicament, i que es combinen amb les propostes procedents d’altres llocs, abasten disciplines artístiques tan diferents com la fotografia, les manualitats o la pintura. “És molt important reconèixer l’esforç i el treball realitzat per la ciutadania en un àmbit tan necessari per al desenvolupament de la societat com és l’art i, en definitiva, la cultura”, considera la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra.

L’última de les iniciatives que el seu departament ha posat en marxa en aquest sentit és l’exposició ‘Fent camí’, amb la qual l’artista almussafenya Mili Bosch exhibeix per primera vegada de forma individual el treball realitzat al llarg de la seua trajectòria en l’àmbit de la pintura. Malgrat que fa uns anys ja havia col•laborat amb una exposició conjunta en la qual també participaven la seua actual professora, Demelsa Mínguez i una altra de les alumnes, es tracta del seu debut en solitari, motiu pel qual assegura sentir-se “molt contenta” i amb la sensació d’observar una evolució des dels seus inicis en l’Escola Municipal de Pintura, on va començar a realitzar els seus primers traços sobre el llenç fa ara 20 anys.

Talent almussafeny

En ‘Fent camí’, Bosch reuneix un total de 32 quadres elaborats en l’última dècada, molts d’ells confeccionats amb la tècnica de pintura a l’oli, encara que també ha inclòs dibuixos amb tinta i canya, la seua modalitat preferida. “El dibuix en tinta és el que veritablement m’apassiona, on puc desenvolupar de manera més lliure la meua creativitat”, assegura. De fet, l’entrada a la sala d’exposicions està presidida per diversos dibuixos realitzats amb aquest sistema, quasi tots ells protagonitzats per figures humanes. Pel que fa a les pintures a l’oli, la majoria d’elles representen espais recognoscibles per al públic plasmades de manera realista, encara que reconeix que ella prefereix l’abstracció, “perquè m’agrada imprimir el meu toc personal, em dóna més llibertat per a crear”.

El passat divendres 6 d’abril es va celebrar la inauguració de l’exposició durant un acte en el qual a més de l’autora van participar l’edil de Cultura, Teresa Iborra, i nombrosos amics, familiars i veïns que no van voler perdre’s l’oportunitat d’abrigallar a l’artista en una vesprada tan especial per a ella. Els interessats a comprovar de prop el seu talent, podran visitar la mostra fins a al pròxim diumenge 22 d’abril en la sala d’exposicions del Centre Cultural en l’habitual horari d’obertura de la infraestructura pública.

Trajectòria

Mili Bosch va donar els seus primers passos en el món de la pintura fa 20 anys, quan una de les seues filles es va inscriure en un dels cursos oferits per la recentment creada Escola Municipal de Pintura. Al principi, reconeix, “em vaig apuntar per provar, perquè en realitat mai havia tingut contacte amb res relacionat amb l’art”, i a poc a poc es va convertir “en una forma d’evadir-me dels problemes familiars pels quals vaig travessar”. Admiradora del pintor impressionista francés Édouard Manet, les obres del qual intenta gaudir quan es trasllada a París per a visitar a uns familiars que resideixen en aquesta ciutat, confessa que “la pintura m’ha donat la vida, era una salvació enmig d’unes difícils circumstàncies personals perquè m’aportava forces per a afrontar-les i m’ajudava a desconnectar de la realitat”.

Inicialment amb la professora Conchín Siscar, posteriorment amb María José Raga i ara amb Demelsa Mínguez, la pintora continua investigant noves formes d’acostar-se a les obres. En moltes d’elles plasma a les seues filles i néts i, encara que de tots els seus treballs li transmeten algun sentiment, té especial predilecció per un d’una fallera, “una pintura a l’oli que considere de les millors que he realitzat, de fet, va ser la primera que vaig emmarcar i la tinc a casa, les altres estan repartides, he regalat moltes a familiars i amics”. Actualment prepara una reproducció del Guernica, al que vol donar-li el seu “toc personal, que no siga calcat a l’original, per a mi això és crear”.

A més de ser alumna de l’Escola Municipal de Pintura impulsada per l’Ajuntament d’Almussafes, és sòcia també de l’Associació Cultural ‘Pintura i Pinzell’, entitat en la qual està molt involucrada i amb la qual participa en diferents trobades. No obstant açò, assegura que solament dedica quatre hores setmanals a aquesta passió, les que li han permés anar atresorant una important col•lecció que, de moment, ja pot gaudir tota la població gràcies a l’exposició ‘Fent camí’.