La plaça de l’Ajuntament de València acull el diumenge la VII Mostra de la Marca Parcs Naturals

Connect on Linked in

El diumenge, 3 de febrer, la plaça de l’Ajuntament de València es convertirà en la seu de la VII Mostra de la Marca Parcs Naturals, on 43 empreses exposaran els seus productes, els quals compten amb la distinció del ‘xiulet’. A més, al llarg del dia es duran a terme nombroses activitats tant per a adults com per als més menuts de la casa.

L’esperit d’esta mostra, així com el treball conjunt de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i l’Ajuntament de València s’ha reflectit en una trobada informativa en el consistori del cap i casal amb la presència de Fran Quesada, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic i Sergi Campillo, regidor delegat de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera.

Tots dos han destacat el compromís de “protecció pel medi ambient que duen a terme les empreses amb l’elaboració dels seus productes” així com, ha destacat Quesada, “el posicionament i dinamització de la marca Parcs Naturals a través d’activitats d’educació ambiental, divulgació científica, projeccions audiovisuals o tast de productes”.

A banda d’apropar a la ciutat de València l’oferta de les empreses que formen part de la Marca de Parcs Naturals, esta nova edició de la Mostra pretén incidir en els 22 Parcs Naturals que destaquen pels paisatges i pel seu valor ambiental i cultural. Estes característiques es converteixen en un reclam per als turistes i en una font d’ingressos per als municipis propers a estos espais naturals.

Marca Parcs Naturals

La Marca Parcs Naturals és un distintiu que concedeix la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en gestió d’Espais Naturals a aquells productes naturals, artesans i activitats de turisme vinculats amb la natura o que han sigut obtinguts o elaborats dins de l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

Actualment, la Marca Parcs Naturals compta amb 120 empreses acreditades, de les quals 6 es dediquen a generar productes artesans, 59 estan vinculades amb productes naturals i 55 realitzen activitats lligades amb el turisme de natura.

Actualment, 120 entitats i més de 400 productes tenen la Marca del “xiulet”. D’estes el 50% pertanyen a la província de València, el 30% a Castelló i el 20% restant a la demarcació d’Alacant.

Els parcs naturals amb més empreses acreditades són el parc natural Hoces del Cabriel que compta amb 22, el parc natural de la Serra d’Espadà amb 18, el parc natural de l’Albufera també amb 18 entitats, el parc natural de la Serra de Mariola amb 8, seguits per Penyagolosa amb 8 empreses i el parc natural del Carrascar de la Font Roja amb 7 certificades.

En resum, 59 empreses estan vinculades amb productes naturals, 55 amb el turisme de natura i 6 amb productes artesans. D’estes entitats, 43 exposaran els seus productes a la plaça de l’Ajuntament de la capital del Túria.