La Policia Local d’Alberic desmantella dues organitzacions que explotaven a treballadors en el camp

Alberic, 23 de desembre de 2016. La Unitat de Vigilància Mediambiental de la Policia Local d’Alberic ha desmantellat una organització criminal que explotava laboralment a un grup de persones a les quals pagava al voltant de deu euros al dia per jornades de deu hores de treball. A més, no comptaven amb seguretat laboral, per la qual cosa no disposaven de garanties sanitàries en cas de patir algun tipus d’accident. L’operatiu el va començar la policia autonòmica valenciana, cos amb competències en l’àmbit rural i que va facilitar informació als agents alberiquenys perquè continuaren amb els esbrinaments en el terme riberenc, donats tots els indicis que allí actuaven diverses empreses de dubtosa legalitat. La policia autonòmica ja havia procedit contra altres dues empreses valencianes en els últims mesos.

Els treballadors explotats eren d’origen magrebí i centreafricà i comptaven amb evidents necessitats econòmiques. L’operació ha conclòs amb la detenció de tres persones, a més d’un altre que compta amb caràcter d’investigat, per delictes contra el drets els treballadors.

Després d’aquesta primera actuació, la unitat alberiquenya ha tornat a constatar l’existència de més treballadors en situació irregular, amb sou per sota de les condicions mínimes decents. Fa uns dies es va procedir a una altra operació que va desembocar en un altre cas similar, contra una altra empresa diferent, que també va ser desmantellada. “Anem a seguir treballant en aquesta línia i anem a comptar amb controls pel terme municipal durant tota la temporada.

No anem a permetre que s’explote laboralment a les persones, per dues raons principalment. Una és que eixes persones precisen d’unes condicions laborals i vitals dignes i eixes empreses no li les facilitaven. L’altra és que amb eixa explotació laboral, a més, es destrueixen llocs de treball d’altres persones. La regidoria de Seguretat està molt orgullosa pel comportament de la Unitat de Vigilància Mediambiental, que hem reforçat amb més recursos i personal”, addueix l’edil del rang, David García López. “Els agricultors estan passant per molts problemes econòmics i nosaltres des de l’ajuntament volem protegir-los i per açò hem intensificat els controls. Tots els treballadors han de comptar amb les condicions laborals que marca la legislació pertinent”, afix.

La unitat policial ha sigut dotada amb més competències, adquirint per exemple el control i protecció dels espais verds d’Alberic, cas de la Muntanyeta, el pulmó natural de la localitat riberenca. També augmentarà la vigilància en les urbanitzacions, tant en els mesos hivernals en els quals hi ha menys presència de veïns, com en els mesos estivals quan s’intensifica l’activitat. Controlarà també la gestió dels residus industrials, amb l’objectiu de protegir les garanties mediambientals en la localitat.