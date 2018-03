La Policia Local d’Almussafes implementa una nova campanya de conscienciació vial

Connect on Linked in

Els agents municipals van realitzar controls del 12 al 18 de març per a comprovar l’ús del cinturó i dels sistemes de retenció infantil

Durant aquesta setmana van repartir díptics informatius en els quals s’explica la normativa i la forma d’utilitzar aquests sistemes de seguretat

Almussafes, a 29 de març de 2018. Del 12 al 18 de març, la Policia Local d’Almussafes va desenvolupar una nova campanya de conscienciació vial en la qual els agents van informar als conductors sobre l’obligatorietat de l’ús del cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil en nuclis urbans. Durant la setmana, es van repartir fullets informatius amb dades estadístiques que asseguren que la major part de les morts infantils podrien haver-se evitat amb la utilització dels seients corresponents i es va recordar la importància d’extremar les precaucions també dins de ciutats, on es produeix un major moviment de vehicles i vianants.

La seguretat al volant és important tant en carretera com pel nucli urbà. Per aquest motiu, la Policia Local d’Almussafes desenvolupa durant l’any diverses campanyes de prevenció d’accidents de trànsit amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la importància de seguir la normativa i extremar les precaucions quan es pugen als seus vehicles.

Una de les últimes campanyes que ha posat en marxa el cos policial en el terme municipal ha sigut la centrada en el control de l’ús del cinturó i dels sistemes de retenció infantil, que s’implementa periòdicament seguint les indicacions realitzades per la Direcció General de trànsit.

“És important conscienciar a la població de la necessitat de conduir de manera responsable i seguint tota la normativa i ara que estem en Setmana Santa i en Pasqua, època en la qual es registra un major nombre de desplaçaments, cal redoblar aquestes precaucions”, assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes, Faustino Manzano.

Del 12 al 18 de març, una patrulla de la Policia Local va informar als vehicles que circulaven per la població de l’obligatorietat de l’ús del cinturó i de les cadiretes infantils i va repartir díptics en els quals s’explica la normativa vigent sobre aquest tema i s’argumenten els motius pels quals és necessari complir amb la llei.

Obligatorietat en nuclis urbans

Els agents destaquen que en els nuclis urbans és precisament on ocorren un major nombre d’accidents, “atès que és on més interseccions i moviment de vianants i vehicles es produeix”. De fet, “les distraccions per diverses causes es donen en un percentatge més elevat dins de les poblacions i per açò és necessari fer ús dels elements de seguretat passiva amb els quals compten els vehicles”, destaca Faustino Manzano.

En 2016, últim any amb dades consolidades, el 21% (154) dels morts majors de 12 anys usuaris de turisme i furgoneta no utilitzava el cinturó de seguretat en via interurbana. En el cas de les vies urbanes, aquest percentatge es va elevar al 40%, és a dir, que 33 dels 83 morts no el portaven posat. Per aquest motiu des de la DGT i les diferents policies locals s’intensifiquen aquests controls.

Contingut del fullet

En el tríptic informatiu es recorda que els menors amb altura igual o inferior a 1,35 metres han d’anar en la part posterior del vehicle i utilitzant sempre el sistema de retenció homologat i adaptat al seu pes i altura. Les úniques excepcions a aquesta norma són que l’espai posterior estiga ocupat per altres menors, que no es puguen instal•lar totes les cadires necessàries o que el vehicle siga de dues places.

En el fullet també es desmenteixen mites falsos entorn a aquest tema, com que en recorreguts curts o en ciutat aquests sistemes de protecció no són obligatoris, i s’informa a la ciutadania de les característiques que han de tenir aquestes cadiretes per a evitar accidents. Finalment, es recorda que el 75% de les morts infantils i el 90% dels danys greus es produeixen en accidents de trànsit que podrien haver-se evitat si els xicotets viatjaren en el seu seient corresponent.