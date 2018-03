La Policia Local d’Almussafes intensifica els controls d’alcoholèmia

Print This Post

El dispositiu, desplegat el divendres i dissabte passat a la nit, es va dur a terme de forma conjunta amb la Policia Local de Benifaió

Cap dels vehicles analitzats va donar positiu per consum d’alcohol i tan sols es va registrar una denúncia, per circular amb la ITV caducada

Almussafes, a 26 de març de 2018.A més del correcte desenrotllament de les campanyes anuals de la DGT, el compromís de l’Ajuntament d’Almussafes amb el tràfic responsable en el seu terme municipal assegura que periòdicament els agents de la Policia Local realitzen controls d’alcoholèmia en aquells punts de la localitat que destaquen per la seua major afluència de circulació viària.

Precisament, les patrulles d’Almussafes van completar, el passat cap de setmana, una nova tanda de tests preventius d’alcoholèmia de manera conjunta amb els agents de la Policia Local de Benifaió, amb l’objectiu d’assegurar la correcta circulació i la seguretat al volant. D’esta manera, el divendres 23 i el dissabte 24 de març a la nit, una patrulla de cada municipi es va situar en una de les zones més concorregudes i que separa ambdós poblacions, la rotonda del barranc del Tramusser, amb l’objectiu de realitzar proves als vehicles que circulaven i contribuir d’esta manera a la prevenció d’accidents vials.

Segons fonts policials, de la totalitat dels vehicles que van passar el control, cap d’ells va donar positiu en les anàlisis. Tan sols es va interposar denúncia, per part de la Policia Local de Benifaió, a un conductor per no disposar de la Inspecció Tècnica de Vehicles actualitzada.

“Estos controls, que es realitzen en paral•lel als organitzats per la Direcció General de Trànsit, no tenen un afany recaptatori sinó que busquen informar la ciutadania de la importància de circular sobris per a garantir la seguretat pròpia i la d’altres conductors i vianants”, destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano.