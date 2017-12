La Policia Local d’Almussafes participa en el rescat de 70 coloms

Durant l’operació, desenvolupada el passat divendres 22 de desembre, els agents van comptar amb la col•laboració del Parc de Bombers de Silla

Les aus, valorades en 120.000 euros conjuntament, pertanyen als socis del Club de Columbicultura Sollanense de Sollana

Almussafes, a 27 de desembre de 2017. La Unitat de Protecció Animal i del Medi ambient de la Policia Local d’Almussafes (UPAMA) i una dotació del Parc de Bombers de Silla van permetre rescatar un total de 70 coloms d’una nau industrial situada en el polígon Joan Carles I de la localitat el passat divendres 22 de desembre a la vesprada. Les aus van quedar atrapades en el sostre de la infraestructura durant una de les activitats organitzades pel Club de Columbicultura Sollanense de la veïna població de Sollana, als integrants de la qual pertanyen els exemplars.

La intervenció va començar després de l’avís realitzat pel Club de Columbicultura Sollanense de Sollana, entitat que alertava als agents que les aus havien fugit darrere de la coloma en una de les seues habituals activitats de solta. Aquesta s’havia amagat en la part alta de la citada propietat i en introduir-se els animals dins no aconseguien eixir pels seus propis mitjans, sent necessària la col•laboració de les autoritats per a alliberar-los.

La Policia Local del municipi va haver de sol•licitar la col•laboració del Parc de Bombers de Silla davant la impossibilitat d’arribar fins a l’altura en la qual es localitzaven aquests exemplars, els qui van traslladar fins al polígon un vehicle equipat amb grua telescòpica, amb el que va poder fer-se efectiu el rescat i lliurar les aus als seus propietaris.

Els 70 coloms, pertanyents als socis de la citada associació, estan valorats en uns 120.000 euros, aproximadament. Dos dels coloms esportius recuperats tenen un valor de 5.000 euros i un d’ells descendeix d’un colom que ha sigut campió d’Espanya valorat en 35.000 euros.