La Policia Local d’Alzira fa ús del nou dispositiu de detecció de drogues adquirit per l’Ajuntament

La Policia Local d’Alzira ha començat a utilizar un nou dispositiu de detenció de substàncies estupefaents amb la finalitat de millorar la seguretat viària.

Fins ara, els agents realitzaven els controls d’este tipus amb un aparell que se li requeria a l’Agrupació de Trànsit

La vesprada de dijous, en un control preventiu realitzat al camí Cabanyes, es va detectar un vehicle amb un conductor que presentava símptomes d’estar baix els efectes de substàncies estupefaents. Els agents realitzaren la prova corresponent i va resultar positiva, a l’espera de la confirmació d’un laboratori autoritzat.

Abans de començar la prova, l’agent informà el conductor de l’obligació de sotmetre’s a esta. Negar-se és delicte amb pena de presó de 6 mesos a 1 any i privació del dret a conduir d’1 a 4 anys.

La metodologia per a l’actuació s’inicia amb una prova indiciària que si resulta positiva s’envia a un laboratori per a la seua anàlisi i confirmació del positiu. La sanció és de 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts.

Els controls preventius, tant de detecció d’alcohol com de drogues, són un instrument imprescindible per a tractar de traure de la via a tots els conductors que es posen al volant havent consumit algun tipus de substància psicoactiva; no sols tenen un major risc de patir o produir un accident, sinó que, a més, la mortalitat i la gravetat de les lesions són majors.

Sara Garés, regidora de Seguretat, ha manifestat al respecte: “La nostra voluntat és la de dotar la Policia Local dels mitjans necessaris per a la prevenció de la seguretat viària i tindre carrers més segurs per a vianants i també conductors que complixen amb les normes de circulació, que són la majoria”.