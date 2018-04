La Policia Local d’Alzira rescata a una dona a l’incendi de sa casa al carrer Colón

Print This Post

Alzira, 16 d’abril de 2018.- Passades les 14 hores de la vesprada del diumenge 15 d’abril, el 112 avisava d’un incendi en un 4t pis del C/ Colón d’Alzira, comunicant que de la mateixa eixien flames i fum i que hi havia una dona atrapada demanant ajuda.

Al lloc van acudir 3 patrulles de la Policia Local d’Alzira, que van procedir a tallar el trànsit i evacuar l’edifici de l’incendi. Tot i la densitat del fum, un dels agents va aconseguir localitzar una dona de 59 anys en l’habitatge incendiat, la qual es trobava inconscient, aconseguint arrossegar-la fins les escales i avisant a 3 agents més, que van aconseguir baixar-la fins al pis inferior, on un dels agents la va carregar a l’esquena i la va baixar a la via pública. La dona va ser atesa en primera instància per una ambulància SVB i posteriorment pel SAMU i traslladada a l’Hospital de la Ribera, sense que la seua vida estiga en perill, gràcies a la ràpida intervenció de la Policia Local.

Al lloc també va acudir la Policia Nacional i Bombers dels Parcs d’Alzira i Cullera.

Tot i que encara s’estan investigant les causes de l’incendi, segons sembla, es va originar al menjador. La habitant de l’habitatge, quan es va adonar de l’incendi va tractar de localitzar al seu gos, sense aconseguir-ho, veient-se envoltada i afectada per l’intens fum del domicili. El gos, finalment va ser rescatat durant la extinció de l’incendi pels bombers.

A més de la dona rescatada, van ser ateses una menor per un atac d’ansietat i 5 policies locals per inhalació de fum.

Els habitatges de la 4a planta de la finca han quedat precintats per la policia, fins que siga revisada pels tècnics municipals.