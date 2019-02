La Policia Local de Benetússer realitza quatre intervencions de socors amb desfibril·ladors en els últims sis mesos

Print This Post

El municipi ampliarà el nombre de desfibril·ladors amb els quals compte gràcies a la cessió de dos equips més per part de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

La Policia Local de Benetússer va realitzar durant els últims sis mesos tres intervencions de socors en la qual es va utilitzar l’equip desfibril·lador. A més, va haver-hi una altra intervenció en la qual es va utilitzar el Dechoker que evita atragantamientos.

En tots els casos una trucada de socors a la comissària va ser el detonant de les intervencions. Des de l’any passat, la Policia Local de Benetússer compta amb un equip de desfibril·lador que es troba en el cotxe patrulla. D’aquesta forma, es perd el menor temps possible a acudir a la urgència.

El municipi compta amb un altre desfibril·lador més situat en el Poliesportiu Municipal. Tant la plantilla de la Policia Local, com a representants dels clubs esportius de la localitat i els empleats municipals del recinte esportiu van rebre la formació necessària per a una correcta utilització dels equips.

Benetússer ampliarà el nombre de desfibril·ladors amb els quals compte gràcies a la cessió de dos equips més per part de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Un ampliarà la dotació del poliesportiu que, a partir de l’estiu, veurà ampliada la seua superfície esportiva en 7.800 metres quadrats. L’altre equip desfibril·lador se situarà en l’edifici de l’Ajuntament.

A més, la Policia Local compta amb un equip Dechoker per a evitar atragantamientos que està disponible per a utilitzar quan ocórrega una urgència d’aquestes característiques. Encara que no s’ha atés cap urgència en els últims mesos, els col·legis i centres d’educació infantil són un dels llocs que amb major interés es vigila en aquest sentit.

Per a la responsable de l’àrea de Policia Local, Dolors Tarín Belda, és important per a la seguretat de la ciutadania que es dispose d’aquest equipament i que d’aquesta forma Benetússer forme part de la xarxa de municipis cardiosaludables. “Amb els equips i la formació que tenen els nostres policies se salven vides”, explica Tarín.