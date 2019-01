La Policia Local de Burjassot incorpora tres desfibril·ladors als seus nous cotxes patrulla

Print This Post

En la presentació oficial dels nous vehicles, híbrids i elèctrics, que s’acaben d’incorporar a la flota de la Policia Local de València, es van presentar també els nous desfibril·ladors amb els quals s’ha equipat a part dels cotxes patrulla de la PLB. En total, s’han adquirit tres DESA (desfibril·ladors externs semiautomàtics) portàtils.

Aquests aparells diagnostiquen i tracten la parada cardiorrespiratòria quan es deu a la fibril·lació ventricular (en la qual el cor té activitat elèctrica però no efectivitat mecànica) o a una taquicàrdia ventricular sense pols (en la qual hi ha activitat elèctrica però el bombament sanguini és ineficaç). Els DESA restableixen un ritme cardíac efectiu elèctrica i mecànicament.

L’Alcalde, Rafa García i el regidor de Policia, Manuel Pérez Menero, van atendre les explicacions sobre el funcionament dels nous desfibril·ladors, per part del Comissari Cap, Javier Collado. Per a García, “comptar amb aquest equip sanitari en la Policia Local és de vital importància i mai millor dit lloc que, en nombroses ocasions, són els agents municipals els primers a arribar al lloc d’un accident, un sinistre o una alarma per malaltia. A vegades, en aqueixes circumstàncies, i en un cas de parada cardiorrespiratòria, sense un desfibril·lador, el percentatge de supervivència disminueix. Així que comptar amb aquest material pot suposar salvar la vida d’un ciutadà o ciutadana, arribat el cas”.

Part dels agents de la PLB ja tenen la formació necessària per a poder fer ús d’aquests desfibril·ladors, mentre que progressivament, la formació s’anirà estenent a la totalitat de la plantilla.