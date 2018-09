La Policia local retira els patinets elèctrics després de requerir l’empresa de lloguer a fer-ho voluntàriament

Connect on Linked in

Ribó: «L’espai públic és de tots i totes, i tot el món ha de respectar les normes».

La Policia Local ha començat a retirar els patinets elèctrics dels carrers de la ciutat després que l’Ajuntament requerira l’empresa de lloguer a fer-ho de forma voluntària per ocupar la via pública sense llicència. Els agents han confiscat este matí nou unitats al passeig Marítim i han continuat l’operació a la plaça de la Reina. Les multes per ocupació de l’espai públic són de 750 euros, al que s’han d’afegir les taxes en concepte de recollida i transport per cada intervenció. Els patinents pertanyents a una empresa privada ocupaven l’espai públic aparcats en la vorera en diferents punts de la ciutat sense cap permís municipal.

«L’espai públic és de tots i tots hem de respectar les normes», ha assegurat l’alcalde Joan Ribó en relació a la retirada de patinets elèctrics, durant la visita al vaixell Energy Observer. L’alcalde ha defensat la mobilitat sostenible en la ciutat, així com l’ús del patinet «observant sempre les normes de circulació», però ha indicat que «l’espai públic és de tots i totes, i un negoci lucratiu que usa l’espai públic aprofitant les voreres com a aparcament ha d’atendre les reglamentacions oportunes». Joan Ribó ha avançat que l’Ajuntament «farà front a qualsevol situació derivada de les noves activitats que estan sorgint».

Dilluns la Policia Local va instar Lime, la companyia propietària dels patinets elèctrics, perquè retirara les 200 unitats desplegades per la ciutat, «ja que incomplia i vulnerava l’article 12 de l’ordenança de domini públic, que exigix autorització municipal a qualsevol empresa que vulga dur a terme una explotació econòmica en la via pública». Així ho ha explicat també la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato. «Vam entendre després d’eixa primera comunicació que s’anava a procedir a la retirada voluntària», però com que no ha sigut així, «ens hem tornat a posar en contacte amb l’empresa per informar que hem iniciat la seua confiscació».

Els agents han començat la intervenció cap a les 10 del matí al passeig Marítim, on han requisat nou vehicles. Quan s’han desplaçat a la plaça de la Reina per continuar l’operació, treballadors de la companyia es trobaven a la zona, en un primer moment, amb la intenció d’arreplegar els patinets per a, seguidament, tornar-los a deixar a la vorera. Menguzzato ha lamentat «l’actitud poc col·laboradora de l’empresa» i ha assenyalat que «s’ha obert acta de denúncia i la sanció és de 750 euros per espai ocupat», als quals cal afegir les taxes en concepte de recollida i transport per cada intervenció.

L’edil ha subratllat que «volem que hi haja patinets elèctrics en la ciutat i que la gent els use, perquè ens sembla un mitjà de transport ecològic, però el que no podem permetre és que hi haja empreses que es lucren de manera diferent a les altres ocupant les voreres, que són de domini públic».

Sobre l’actual ordenança de mobilitat, la regidora ha recordat que és de l’any 2011, un moment en què «no existien els patinets elèctrics. La tecnologia en moltes ocasions va prou més ràpid que les nostres normatives», per això, la nova ordenança de mobilitat en què està treballant l’Ajuntament. Menguzzato també ha apuntat que existixen diferències entre les empreses de lloguer de motos i les de patinets elèctrics, ja que «les regles d’ús de la motocicleta estan molt clares en l’ordenança vigent de circulació».