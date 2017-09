La pràctica dels escacs s’acosta a les seues dos dècades a Almussafes

La Regidoria de Joventut convoca la XVII edició dels cursos, el període d’inscripció de la qual es va obrir dimarts passat 5 de setembre

Iniciació, aprenentatge o perfeccionament són les tres propostes oferides per l’Ajuntament d’Almussafes per a exercir el màxim domini d’esta disciplina

Almussafes, a 7 de setembre de 2017. Dimarts passat, 5 de setembre, l’Ajuntament d’Almussafes va obrir el termini per a la inscripció en el seu programa de cursos d’escacs, una iniciativa a què el consistori municipal li ha brindat fidelitat durant els últims dèsset anys. Els interessats en la proposta poden acollir-se a algun dels tres nivells oferits per a la pràctica de la disciplina, en funció del seu coneixement en la matèria. Els tallers se celebraran del 18 al 27 del present mes de setembre, en horari vespertí. Un professor especialista de l’empresa EVA, S.L. impartirà la formació en les instal•lacions del Centre d’Informació Juvenil.

L’Ajuntament d’Almussafes ha llançat una nova convocatòria dels cursos d’escacs en els nivells d’iniciació, aprenentatge i perfeccionament, perquè qualsevol jove interessat en el domini d’este joc de taula puga aprendre, independentment dels seus coneixements previs. Este 2017, Almussafes complix els seus dèsset anys ininterromputs de formació en la pràctica dels escacs, en una clara i fidel aposta per un programa d’aprenentatge que cada mes de setembre aposta per valors tan allunyats de l’era d’Internet com la resolució de problemes davant d’un adversari físic, la màxima concentració davant d’un tauler i la necessitat d’exercitar la memòria i la creativitat per a véncer en un joc en què s’interactua directament amb un altre jugador.

Els veïns interessats a inscriure’s en esta nova edició dels tallers poden fer-ho fins a dilluns que ve 18 de setembre, en el Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu o per Internet en la plataforma Serviweb, amb accés des del portal municipal www.almussafes.es.

Cada un dels grups formats, que hauran de tindre un mínim de 4 i un màxim de 20 membres, participarà entre el 18 i el 27 d’este mes de les huit hores de formació del programa que, per quart any consecutiu impartix l’empresa EVA, S.L., Escola Valenciana d’Activitats. Igual que en la passada edició, el preu general del curs és de 10€, encara que per als desempleats l’Ajuntament contempla descomptes del 50% i per als que disposen del carnet jove d’un 10%.

La regidora delegada de Joventut, Davinia Calatayud, invita els veïns a sumar-se a esta iniciativa “que forma part de la completa oferta lúdica anual que proposem des de l’Ajuntament i que suposa una oportunitat per a desenrotllar diverses habilitats en un entorn lúdic en què poden conviure persones de totes les edats”.

Junt amb estos cursos, els amants dels escacs d’Almussafes compten també amb altres dos propostes relacionades amb esta disciplina, el torneig que anualment se celebra en el mes de juny i l’obert disputat a finals d’any, dos trobades en què poden posar a prova tot el que s’ha aprés.