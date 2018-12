La previsió d’ocupació turística per a aquest pont supera el 76% en el litoral de la Comunitat

Print This Post

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que està previst que els allotjaments turístics del litoral de la Comunitat Valenciana “superen el 76% d’ocupació mitjana durant el pont de la Constitució”.

Colomer ha avançat els resultats de l’enquesta realitzada per Turisme a una mostra representativa d’hotels, tant de litoral com d’interior, de la Comunitat Valenciana.

“El fet de caure en dijous la festivitat de la Constitució ha animat les escapades entre els turistes, sobretot dels propis de la Comunitat, que és el nostre principal mercat”, ha afirmat Colomer.

Francesc Colomer ha assenyalat que les dades del sondeig elaborat per Turisme Comunitat Valenciana posen de manifest “la fidelitat del turista que visita la nostra destinació, tenint en compte que poden ser superiors gràcies a les reserves d’última”, al mateix temps que ha assenyalat que aquestes previsions “ens han d’animar per a seguir treballant en la desestacionalización del turisme a la Comunitat”.

Quant a les previsions en els municipis de costa, el responsable de Turisme ha destacat que “s’esperen resultats positius, especialment a Benidorm, on s’espera que es cobrisquen el 92% de les seues places, un 7,5% més que les previsions per al pont del passat any”.

“Aquestes previsions -ha assenyalat el secretari autonòmic- ratifiquen la tendència d’aquest exercici, que està aconseguint superar els resultats obtinguts durant el passat any gràcies a l’esforç del sector”, encara que ha incidit que “hem de continuar treballant per a aconseguir la desestacionalización i incrementar l’activitat turística, perquè no hem de deixar-nos portar per les xifres positives”.

En concret, per a la ciutat de València es preveu una ocupació propera al 70%, segons les dades aportades per la Fundació Turisme València i el litoral de la província de València, sense incloure la capital, estima una ocupació propera al 50% (0,6% més que en 2017).

Quant a la província de Castelló, part d’unes previsions superiors al 78%, un 8,3% més que les previsions per al mateix pont del passat any; i el litoral d’Alacant, sense incloure Benidorm, preveu una ocupació superior al 63,6%. Quant al percentatge d’ocupació en els hotels de Benidorm per a aquest pont s’espera que siga superior al 92%.

Bones perspectives a l’interior de la Comunitat

Respecte a l’ocupació prevista per als hotels d’interior de la Comunitat, el sondeig realitzat Turisme Comunitet Valenciana mostra una ocupació prevista propera al 80% durant els dies del pont, una xifra un 23% superior a les previsions per al pont de 2017.

En concret, l’interior de la província de València preveu un 90,3% d’ocupació en els seus hotels d’interior, un 37% més que en 2017; l’interior de la província de Castelló parteix amb unes previsions superiors al 76%, un 10,6% més que el passat any; i la província d’Alacant espera aconseguir un 55% d’ocupació en els seus hotels d’interior, xifra un 18% superior a les estimacions de 2017.

Francesc Colomer ha assenyalat que els resultats d’aquest sondeig “han d’inspirar-nos per a millorar i reforçar els nostres objectius d’apostar per la diferenciació impulsant nous productes turístics, per a potenciar el turisme d’interior de la nostra destinació”.

En aquest sentit, ha recordat que, des de la Generalitat, “hem apostat clarament en aquesta legislatura per aconseguir la desestacionalización a través de l’impuls de productes i experiències turístiques fóra de la temporada estival a través del nostre programa CreaTurisme, perquè no som no som una destinació de temporada, som una comunitat sempre oberta”.