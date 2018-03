La pròxima setmana es coneixeran les tres fotos guanyadores del Concurs d’Instagram de Falles

Print This Post

Alzira, 23 de març de 2018.- Esta pròxima setmana es coneixeran les tres fotos guanyadores del IV Concurs d’Intagram de Falles. Els nou membres del jurat han realitzant l’elecció de les vint fotos finalistes.

De les quatre edicions esta ha sigut la que ha comptat amb una major participació. Prop de 1.000 instantànies opten a un dels tres premis, valorats en 150 euros per al primer, 100 per al segon i 50 euros per al tercer.

A més, enguany d’entre les vint fotos finalistes hi haurà la possibilitat d’escollir, mitjançant el vot popular, la fotografia que anunciarà el concurs de l’any que ve. La instantània que més “m’agrada” registre en les xarxes socials de l’Ajuntament tant en Facebook com en Instagram serà la que aconseguisca el premi del vot popular.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes, agraïx l’elevada participació que ajuda a difondre la nostra festa. “Els valencians i és clar les alzirenyes i alzirenys no podríem entendre el nostre dia a dia sense una festa que tots vivim amb intensitat, uns des de dins i uns altres des de fora, però a ningú se li escapa que és una manifestació que atrau l’atenció de tots, sense excepcions”.

IV Concurs d’Instagram de Setmana Santa

Hui divendres 23 de març i fins al diumenge 1 d’abril, s’obri el IV Concurs d’Instagram de Setmana Santa. Per a participar-hi només s’ha de pujar a Instagram una foto, amb la temàtica de la

Setmana Santa d’Alzira, utilitzant l’etiqueta #setmanasantaalzira18

En la segona quinzena d’abril es donaran a conéixer les vint fotos finalistes del concurs, i així en dies posteriors se sabrà quines són d’entre les vint les tres fotos guanyadores, que obtindran una dotació econòmica igual que en el concurs de Falles. També s’elegirà la instantània més votada en xarxes. Per tant, la foto que guanye el vot popular serà la imatge anunciadora del concurs de Setmana Santa l’any 2019.