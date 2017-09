La Regidoria de Comerç presenta la 6a Fira SOC

L’Ajuntament d’Alginet i la Regidoria d’Industria i Comerç han presentat la programació per a la 6a Fira de Stock, Oci i Cuina, coneguda com a Fira SOC. Esta popular fira que ja ha aconseguit formar part de l’oferta socioeconòmica del nostre poble tindrà lloc el proper cap de setmana i començarà el divendres 15 de setembre fins el diumenge 17.

L’objectiu d’esta fira és el foment del comerç local com un dels pilars econòmics del poble. La Regidoria de Comerç destaca les avantatges que té comprar al poble, com són la confiança, la proximitat, la qualitat dels productes, el tracte personal entre comerciant i client i el comerç com a dinamitzador vital del poble.

La fira oferirà una extensa mostra del comerç d’Alginet, amb estands de diferents sectors com l’artesania, l’esport, la gastronomia i la moda. A més, l’oferta d’oci anirà destinada a totes les edats, així podrem gaudir de tallers infantils i castells inflables per als més menuts i una oferta gastronòmica i musical per als majors.

La fira SOC ens permetrà conèixer els nostres comerços i degustar les tapes elaborades pels establiments de restauració d’Alginet.

La Regidoria de Comerç junt a l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Alginet (ACEAL) organitza, dins dels actes de la fira SOC, la passarel·la de moda , presentada per Josep Lozano i que enguany també tindrà un caire solidari, ja que els assistents faran un donatiu per a la Unitat de Respir i l’Associació de Familiars d’Alzheimer.