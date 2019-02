La Regidoria de Gestió Urbanística trau de nou al carrer la campanya “Amo format, gos educat”

Print This Post

“Conscienciar la població, i sobretot els propietaris de mascotes, és primordial per a una convivència cívica a les zones on conviuen uns i altres. Els gossos necessiten el seu espai però els responsables d’ells són els seus propietaris. Així que hem volgut traure, de nou, al carrer tota la informació per tal que totes i tots coneguen quines són les pautes de conducta quan es tracta de mantenir neta la nostra ciutat tenint una mascota. Una tasca que estem fent els últims anys i confiem que el missatge aplegue clar”, ha declarat el regidor de Serveis Públics, Fernando Pascual.

La nova campanya “Amo format Gos educat” consistix en la difusió d’un fullet, a través d’un educador social identificat per a tal acció, que els repartirà per diferents zones de la ciutat, i donarà a conéixer l’objectiu de la campanya als amos de les mascotes. En este fullet s’expliquen breument els punts fonamentals, que com bé indica el seu nom, “amo format gos educat”, l’objectiu principal és que els propietaris siguen conscients que són els responsables de la seua mascota i del que esta fa en qualsevol moment.

El regidor, Fernando Pascual, ha insistit en les seues declaracions: “És clar que Alzira es ciutat amiga dels animals, i que són moltes les mascotes que estan registrades al cens. Per la qual cosa tota mesura és poca a l’hora de fer més còmoda i agradable la convivència als espais de la ciutat, però la principal sens dubte és que cadascú siga responsable, respectuós/osa amb l’entorn i la resta dels que conviuen a la ciutat.