La Regidoria de Joventut d’Almussafes organitza per primera vegada una festa de Carnestoltes

La celebració es durà a terme aquest dissabte 23 de febrer a la vesprada i està oberta a tota la ciutadania

Els carrers del centre de la localitat s’ompliran de superherois i superheroïnes, la temàtica triada per a iniciar aquesta nova proposta d’oci

Aquest dissabte 23 de febrer Almussafes celebrarà per primera vegada per a tota la ciutadania una festa de Carnestoltes. El tema triat és el de superherois i superheroïnes i des de les 16.30 i fins a les 20 hores es duran a terme diferents activitats gratuïtes i obertes a tota la població. Un pregó, una cercavila, una actuació musical, tallers, jocs motrius i un berenar conformen la proposta de la Regidoria de Joventut per a commemorar aquesta popular festa en la qual “l’única pretensió és que la gent ho passe bé”, assegura l’edil Davinia Calatayud.

L’Ajuntament d’Almussafes està apostant per ampliar el calendari festiu en la localitat. Tal com ja va ocórrer en Nit de Cap d’Any, jornada en la qual es va dur a terme un acte enfront de la casa consistorial per a donar la benvinguda al 2019, la Regidoria de Joventut proposa ara unir-se a la celebració del carnestoltes amb la programació d’una gran festa a la qual està convidada tota la ciutadania. Serà el pròxim dissabte 23 de febrer entre les 16.30 i les 20 hores i la participació en la mateixa serà lliure i gratuïta.

“Ens fa molta il·lusió anunciar aquesta iniciativa que esperem que a poc a poc vaja consolidant-se. La nostra intenció és continuar proposant alternatives d’oci saludable perquè els almussafenys i les almussafenyes de totes les edats puguen gaudir en harmonia d’una vesprada en la qual la nostra única pretensió és que la gent ho passe bé”, explica la regidora de Joventut , Davinia Calatayud.

La diversió, la música i l’alegria començaran amb un pregó que es pronunciarà des del balcó del Centre Cultural. En aquest, es posarà èmfasi en la importància de passar-ho bé i gaudir del moment al costat de la gent del nostre entorn. La temàtica triada per a aquesta primera commemoració del carnestoltes és la de superherois i superheroïnes, per la qual cosa s’anima a les persones assistents a acudir disfressades de manera concorde.

En finalitzar, entorn a les 17 hores, s’iniciarà una cercavila en el qual participaran tant les persones encarregades de l’organització com tot el públic assistent, un recorregut acompanyat pel soroll de la batucada que conclourà enfront de l’edifici de l’Ajuntament. Allí es desenvoluparà un espectacle musical per part del grup de batucada i, a continuació, s’oferiran a l’Àgora del Parc Central tallers de globoflèxia, pinta cares i màscares de carnestoltes, així com diversos jocs motrius com el paracaigudes de colors, la corda o l’encistellat amb cércols en els cons.

La vesprada finalitzarà amb un berenar en el qual es repartirà xocolate i ensaïmades per a totes les famílies assistents. “Vull recalcar que serà una festa oberta a tothom, sense importar l’edat. Seria molt especial que aquesta celebració es convertira en una cita ineludible marcada per la trobada intergeneracional entre grans i xicotets”, afig l’edil.