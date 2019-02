La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Picassent obri el termini per a les ajudes al transport

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent impulsa un any més unes beques al transport amb la finalitat de reduir l’impacte d’este tipus de despesa en les economies familiars i de garantir la igualtat d’accés a l’ensenyament dels i les estudiants residents a Picassent.

La Regidoria de Joventut de Picassent impulsa unes ajudes municipals al transport estudiantil conegudes com Una ajuda superior, una partida pressupostària dotada amb 40.000 €. En la passada edició un total de 271 estudiants del municipi van ser beneficiaris d’estes beques, amb una quantia de 147€ cadascuna. Unes ajudes municipals que tenen l’objectiu de fomentar i promoure mesures que puguen millorar l’economia diària del col·lectiu jove.

En declaracions a Ràdio l’Om, l’emissora municipal de Picassent, el tècnic de joventut Voro Donat afirmava que «Estes beques són importants perquè la joventut del poble es senta recolzada per les institucions, i que la despesa de desplaçament no siga un gran impediment per a estudiar». El termini de sol·licituds per a estes ajudes finalitza el 13 de març i es poden presentar de dilluns de divendres a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana).