La Regidoria de la Tercera Edat d’Almussafes passa a denominar-se Regidoria dels Majors

Almussafes, a 2 de juliol de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes va modificar la setmana passada en la comissió informativa de Serveis Socials (Benestar i Acció Social i Polítiques d’Igualtat) Sanitat, Consum i Agricultura la denominació de ‘Regidoria de la Tercera Edat’ pel de ‘Regidoria dels Majors’. L’edil de l’àrea, Paqui Oliver, considera que es tracta d’una nomenclatura “més àmplia per ser un terme més inclusiu” i que s’ajusta millor a la situació actual del col·lectiu. Aquesta setmana s’informarà de l’acord en el ple de la corporació municipal.

Després de tres anys al capdavant de l’àrea, la regidora Paqui Oliver, edil també de Cementeri i Mercat, va presentar en la comissió informativa de Serveis Socials (Benestar i Acció Social i Polítiques d’Igualtat) Sanitat, Consum i Agricultura de l’Ajuntament d’Almussafes celebrada la setmana passada una proposta per a modificar el terme ‘Regidoria de la Tercera Edat’ per ‘Regidoria dels Majors’, una nomenclatura “més àmplia per ser un terme més inclusiu”, segons Oliver.

La proposta, que va tirar endavant en la trobada de la setmana passada, ja és oficial i s’informarà de l’acord en el ple de la corporació municipal que se celebrarà aquest dijous 5 de juny. Aquest canvi, no obstant açò, no porta aparellats canvis en la gestió de l’àrea, “en la qual seguim treballant perquè aquest col·lectiu puga gaudir d’un envelliment actiu en el qual tinguen cabuda tant iniciatives lúdiques com altres encaminades a millorar el seu estat de salut”, assenyala.

“Encara que aquestes persones poden ser denominades de la tercera edat, considere més adequat per ser un terme més ampli referir-nos a aquesta ciutadania com a persones majors. Tercera Edat és un terme antropo-social que s’utilitza des de fa molt temps per a fer referència a les últimes dècades de vida, en la qual la persona s’aproxima a l’edat màxima que l’ésser humà pot viure”, explica en la proposta.

No obstant açò, considera que amb “la posada en marxa de polítiques socials i relatives a la salut, que s’han centrat sobretot a aconseguir una major participació social i una vida independent, activa i saludable s’ha obtingut un canvi molt positiu en la societat, ja que s’ha aconseguit que l’esperança de vida siga cada vegada major i que el percentatge de persones que arriben a una edat avançada amb plenes facultats” també ho siga.

En aqueix sentit, considera que “el terme Tercera Edat no és en l’actualitat el més adequat”, ja que “estar actiu, involucrat i present en la societat no és un tema d’edat, és un tema d’actitud, estatus, al qual s’arriba per l’experiència i el bagatge cultural d’una vida activa i rica en vivències”.