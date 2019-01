La Regidoria de Majors d’Almussafes programa una visita guiada al Palau dels Borja

Print This Post

L’excursió es durà a terme el pròxim 20 de febrer al matí i les inscripcions, que s’obriran el dilluns 28 de gener, són gratuïtes

L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la Regidoria dels Majors, ha organitzat una visita guiada gratuïta al Palau dels Borja de València, actual seu de les Corts Valencianes, per al pròxim dimecres 20 de febrer al matí. L’excursió, que durarà al voltant d’una hora, consistirà en l’explicació històrica de l’edifici i de la institució, així com la visita a l’hemicicle que acull les sessions plenàries del parlament autonòmic.

“La promoció de la cultura entre les persones d’edat avançada és el que ens impulsa a continuar esforçant-nos per oferir una programació atractiva, útil i interessant. Conéixer les nostres institucions és, per tant, ser més conscients del nostre entorn i per això considerem que aquesta iniciativa pot agradar molt al col·lectiu”, assenyala la regidora dels Majors, Paqui Oliver.

Les inscripcions per a participar en l’activitat, a la qual podran assistir 48 persones i serà la primera d’aquesta àrea municipal que es durà a terme fora del terme municipal en el que portem de 2019, s’obriran el pròxim dilluns 28 de gener a partir de les 9 hores i hauran de realitzar-se en l’Oficina d’Atenció al Major, situada en la planta baixa del Centre de Salut. Com és habitual, cada persona podrà apuntar com a màxim a una altra, aportant DNI o fotocòpia del mateix.