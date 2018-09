La Regidoria d’Educació ha celebrat jornades de formació per a la utilització de desfibril·ladors en diversos centres educatius

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, amb la col·laboració del CEFIRE, ha organitzat unes jornades de formació per a instruir en l’ús de desfibril·ladors als sis centres educatius que disposen d’estos aparells, en la ciutat d’Alzira, per tal que el personal docent i/o autoritzat estiga preparat en cas que es presente una situació d’emergència en les seues instal·lacions.

Les jornades de formació s’han celebrat els dies 5, 6 i 8 de setembre als centres CEE Carmen Picó, IES Josep Maria Parra, IES Rei en Jaume, IES núm. 4, IPFPS Lluís Suñer i col·legi La Puríssima a càrrec d’Alfredo Guarinos Carbó, metge Samu i formador dels desfibril·ladors i RFP.

L’acte inicial es va celebrar a l’IES Rei en Jaume, al qual van assistir el regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau, el director del centre Ricardo Fabra i representants del CEFIRE que, després de les paraules de benvinguda i la introducció de l’especialista encarregat de la formació, es van unir a la resta de personal docent i d’administració i serveis, que van rebre els consells del ponent mentre van realitzar activitats pràctiques per tal de simular una situació real de reanimació amb desfibril·lador.

El regidor, Pepe Grau, assegura: “És summament important que els centres disposen de desfibril·ladors, però més encara que el personal estiga preparat i format en el cas que puga presentar-se una situació d’emergència. Per eixa raó des de la Regidoria d’Educació hem considerat positiva la celebració d’unes jornades de formació inicial per a personal autoritzat als centres educatius. Com no, vull agrair al CEFIRE la seua col·laboració i implicació, així com també als directors, al personal docent i al metge Samu, Alfredo Guarinos, per la seua paciència i dedicació durant els dies de les jornades”.