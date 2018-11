La regidoria d’Educació i Infància celebra el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb la Festa de la Taronja

Connect on Linked in

La Regidoria d’Educació i Infància ha organitzat una sèrie d’activitats per tal de commemorar el Dia Internacional de la Ciudad Educadora, que se celebra el 30 de novembre.

Les activitats es realitzaran el dissabte 24 d’este mes de novembre a la plaça Major d’11 a 13.30 hores, amb la Festa de la Taronja que inclou jocs, tallers, animació infantil, actuacions musicals i evidentment… suc de taronja.

Vine i disfruta de la vitamina C i fes-te un suc de taronja

El regidor d’Educació i infància, Pepe Grau, ha manifestat al respecte: “Cal recordar que la ciutat educadora aposta per l’educació (formal, no formal i informal) com a eina de transformació social. Implica el compromís amb un model de ciutat basat en els principis d’inclusió i igualtat d’oportunitats, justícia social, democràcia participativa, convivència entre diferents cultures, diàleg entre generacions, promoció d’un estil de vida saludable i sostenible i cooperació… Principis que estan recollits en la Carta de Ciutats Educadores, manifest que recull els 20 principis que descriuen cóm és, quins objectius té i els àmbits d’actuació de la ciutat educadora. La celebració d’esta data implica, principalment, crear consciència de la importància de l’educació com a motor de canvi en una societat i, per tant, al municipi en el qual viu, i per altra, cal sumar aliats en favor del model de ciutat que es proposa”.

El regidor també ha volgut aprofitar esta ocasió per convidar a tothom a acudir a esta jornada festiva i gaudir-ne en família.