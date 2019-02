La Regidoria d’Educació i Infància d’Alzira celebra la segona Festa de la Taronja el dissabte 16 de febrer

Connect on Linked in

Davant l’èxit de la primera edició de la Festa de la Taronja que es va celebrar en commemoració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora el passat mes de novembre, ara la Regidoria d’Educació i Infància organitza la segona Festa de la Taronja amb una sèrie d’activitats per a este dissabte 16 de febrer a la plaça Major d’Alzira, d’11.00 a 13.00 hores, amb jocs, tallers, animació infantil, actuacions musicals i evidentment… suc de taronja natural.

Amb el lema “Comença el dia amb energia, fes-te un suc de taronja” els més menuts gaudiran d’una sèrie d’activitats dirigides en primer lloc a l’alumnat dels col·legis d’Alzira, a partir de 5 anys i, és clar, tant a les famílies com a tota la població alzirenya de caràcter informatiu, lúdic i educatiu. Tot allò disposat en un espai públic a l’aire lliure com és la plaça Major, en la qual es crearan diferents zones per a totes les activitats programades.

El regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau, ha manifestat al respecte: “L’activitat es realitza com un projecte sobre alimentació saludable i com a promoció de la taronja tant per ser un aliment ric en nutrients com per ser la base d’una indústria local agrícola i comercial. Esta és la segona festa de la taronja que organitzem, perquè considerem que hem de divulgar els beneficis d’esta fruita que ens aporta vitalitat. També vull agrair la col·laboració d’Alzicoop i la Sala Rex Natura, pel seu suport que ens han donat a l’hora de transmetre’ls la proposta. Evidentment, volem convidar a tothom a gaudir d’esta jornada festiva en família”.