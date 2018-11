La regidoria dels majors de Picassent porta a terme un taller per previndre caigudes i accidents domèstics

Connect on Linked in

Amb l’objectiu de reduir caigudes i altre tipus d’accidents que afecten majoritàriament a la població major de 65 anys, l’Ajuntament de Picassent ha portat a terme el taller “Prevenció de lesions i seguretat domèstica”, impartit pel servei de Fisioteràpia municipal.

Al voltant de 40 persones assistiren ahir a una jornada que tingué lloc en el Centre de Convivència, en la qual, de la mà del fisioterapeuta, Juan Rodríguez, reberen diverses pautes per millorar la seua qualitat de vida i prevenir accidents. Així, per exemple, van aprendre a seure correctament, a agafar pes de la manera més indicada per tal de prevenir problemes d’esquena, etc.. i d’esta manera evitar lesions a les que este grup de població, per les seues condicions físiques, es troba més exposar a patir-les. Així mateix, també es donaren consells per tindre’ls en compte fora de la llar sobretot en matèria de prevenció de caigudes al carrer i robatoris.

Aquest taller es troba emmarcat dins la campanya de la Regidoria dels Majors que està portant a terme l’Ajuntament de Picassent sota el lema “Cuidar-se és la clau. Activa’t”. “Des de la regidoria, la nostra intenció és sempre afavorir hàbits de vida saludable i que el procés d’envelliment siga el més còmode possible. Este tipus d’accidents solen ser prou habituals entre les persones majors, per això el nostre interès per previndre’ls”, afirma el regidor de Benestar Social i Majors, Carles Silla.