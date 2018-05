La regidoria d’Urbanisme de Cullera posa en marxa el projecte de millora de l’Anell Verd

Print This Post

Les obres duplicaran els quilòmetres actuals de carril bici i eliminaran el doble sentit del Primer Collao

Les obres de l’Anell Verd de Cullera ja estan en marxa. La regidoria d’Urbanisme ha iniciat els treballs d’aquest projecte que dotarà al municipi de quasi dos quilòmetres més de via ciclopeatonal. Juan Vicente Armengot, regidor d’Urbanisme de Cullera, es l’encarregat d’aquest projecte.

La via discorrerà a través del camí del Primer Collao i enllaçarà amb l’actual carril bici de la carretera del Far. D’esta forma Cullera comptarà amb més de quatre quilòmetres d’ús exclusiu per a bicicletes i vianants.

Aquesta via secundària, molt utilitzada pels veïns del municipi, presentava molt mal estat, fet pel qual requeria una intervenció urgent.

El pressupost total d’esta actuació ascendeix a 253.000 euros i es finança amb les Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.

En aquesta obra s’inclou l’eliminació del punt negre dels Collaos del tram antic de la carretera, on s’han instal·lat dues rotondes.

El projecte compta amb el beneplàcit dels veïns. El consistori es va reunir amb els afectats per a exposar-los la proposta avanç d’emprendre les obres.

Els propietaris de les casetes i terrenys de la zona van estimar que els canvis impulsats eren positius per a millorar la zona i reduir la sinistralitat.