La reversió ha destrossat l’Hospital de la Ribera: acumula més llesta d’espera i queixes que mai, deriva pacients a la privada i gasta un 70% més

SanitatSolsUna critica “la cortina de fum que ha llançat hui la consellera per a intentar tapar les vergonyes d’una pèssima ges- tión del departament. Només s’han gastat els diners a contractar a familiars i amics que ja va anunciar l’ex comissionat i en els nyaps de la sala de pre-ingressos i la d’extraccions. El hospi- tal sembla un formatge gruyere”

La reversió ha destrossat l’Hospital de la Ribera. Així de contundent s’ha pronunciat hui la junta directiva de Sani- tatSolsUna, l’associació que defensa l’excel·lència en Sanitat, independien- temente del model de gestió. “L’Hospital de la Ribera acumula més llesta d’espera per a proves diagnòstiques i quiròfans que mai, deriva pacients a la privada -alguna cosa que no havia succeït mai- i a més gasta fins a un 70% més que abans de la reversió en la compra de material sanitari”, han asegu- rado.

Des de l’associació consideren, a més, que “la situació dels professionals ha empitjorat considerablement”. “Malgrat haver contractat a més de 500 persones, el personal sanitari i administratiu de l’hospital i els centres de salut de la Ribera s’enfronta a un futur terriblement incert, com a personal a extingir i davant la pròxima negociació del conveni col·lectiu, he- redado de la concessionària, i que és l’única cosa que els permetia garantir les seues actuals condicions. Tot això, després de suportar durament mesos pre- siones per a canviar les condicions de treball i fins i tot situacions d’assetjament, tot això denunciat de forma unànime pels sindicats just abans de Na- vidad, en la primera concentració sindical en 20 anys”, han explicat.

Per això, asseguren des de SanitatSolsUna, “la cortina de fum que ha llançat hui la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una compareixença absurda a l’Hospital de la Ribera, només intenta tapar les vergonyes d’una pèssima ges- tión del departament”. “Les queixes es multipliquen en les xarxes socials i en els registres de reclamacions del departament: mala atenció, esperes in- terminables, pacients d’Urgències en els corredors quan hi ha un repunt de grip o és època de vacances, falta de neteja i problemes d’organitza-ción que dificulten l’atenció als pacients i el treball als grans pro- fesionales que aguanten l’inaguantable”.

Per a l’associació “quan parlen de més inversió es refereixen als diners que s’han gastat a contractar a familiars i amics que ja va anunciar l’ex comi- sionado mesos abans de la reversió i a compartimentar l’hospital, creant espais xicotets i poc pràctics com la sala de pre-ingressos o la de ex- traccions: ara l’hospital sembla un formatge gruyere”, asseguren.

A més, han recordat que s’han suprimit proves pioneres com la biop- sia ràpida de mama (que permetia a les dones conéixer el resultat en mitja hora) mentre es desvien més pacients que mai a la privada, amb dues ca- miones de Eresa per a proves de Radiologia a la porta de l’hospital -fa una setmana era sol un-, a més de la derivació a una clínica privada a Alzira. “Això no és privatització?”, es pregunten.

Tampoc cal oblidar, afigen, “l’expropiació de l’aparcament del hos- pital de la Ribera, una decisió arbitrària i ideològica que els costarà a tots els valencians la barbaritat de 10 milions d’euros. I tot, perquè els pacients i els seus familiars no puguen aparcar”.

“No ha eixit gens bo de la reversió a la gestió pública d’un hospital que fins al passat 1 d’abril era un referent de la Sanitat pública espanyola i mundial i que ara està en la cua dels hospitals comarcals. És imposi- ble adornar el fracàs”, han conclòs des de l’associació.