La Ribera Alta una de les comarques que més inversió ha rebut en 2018 en Serveis Socials

Les quantitats econòmiques van augmentar en un 246% respecte a 2015.

La Ribera Alta va rebre un total d’1,7 milions d’euros en concepte del nou Model de Serveis Socials de la Diputació de València en 2018, el qual va ser presentat per part de la Corporació provincial el passat mes de setembre. Aquesta quantitat va suposar l’increment del 246% de l’aportació de la Diputació en la comarca durant el període comprés entre 2015 i 2018.

La inversió global a través d’aquest pla d’atenció primària, de més de 12 milions d’euros, ha quadruplicat al llarg dels últims anys la partida destinada per l’anterior equip de govern a aquesta assistència social bàsica.

En el cas de la comarca de la Ribera Alta suposà l’any 2018 una injecció de 139.800 euros per als veïns i veïnes de Guadassuar, 107.300 euros per a La Pobla Llarga, 203.300 euros per a Torís i quasi 185.000 euros per a Castelló.

Per programes, els 139.800 euros destinats a Guadassuar es dividiren en 91.000 euros per al reforçament de l’equip tècnic, 9.000 per a prestacions individualitzades, 37.500 per al programa d’ajuda a domicili i 1.500 per a cooperació social.

Per la seua banda, la mancomunitat de la Ribera Alta va destinar 280.000 per a l’equip social base, 2.250 en informació i assessorament, 67.500 per a prestacions econòmiques individualitzades i 20.000 per a reduir l’empobriment energètic.

La titular d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, ha fet balanç i ha destacat la construcció d’una atenció social primària digna, arrelada al territori, ben dotada i amb capacitat de donar resposta a les necessitats socials de totes les persones, sense discriminació.