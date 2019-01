La Ribera Alta va rebre 1,78 milions d’euros del nou Model de Serveis Socials en 2018

La inversió del programa en aquesta comarca es convertí en una de les majors a tota la província de València l’any passat, augmentant les seues quantitats econòmiques en un 246% respecte a 2015

La comarca de la Ribera Alta va rebre un total de 1.784.763 euros en concepte del nou Model de Serveis Socials de la Diputació de València en 2018, el qual va ser presentat per part de la Corporació provincial el passat mes de setembre. Aquesta quantitat va suposar l’increment del 246,33% de l’aportació de la Diputació en la comarca durant el període comprés entre 2015 i 2018.

La inversió global a través d’aquest pla d’atenció primària, de més de 12 milions d’euros, ha quadruplicat al llarg dels últims anys la partida destinada per l’anterior equip de govern a aquesta assistència social bàsica. En el cas de la comarca de la Ribera Alta suposà l’any 2018 una injecció de 139.895 euros per als veïns i veïnes de Guadassuar, 107.364 euros per a La Pobla Llarga, 203.378 euros per a Turís i 184.895 euros per a Villanueva de Castellón. En el cas de les mancomunitats, El Marquesat va rebre 210.077 euros, la Ribera Alta 504.576 euros, i la Vall dels Alcalans 122.208 euros. D’altra banda, la mancomunitat d’Aigües Potables (Alcàntera del Xúquer) van poder fer una inversió de 141.183 euros i la mancomunitat de Benestar Social 171.187 euros.

Per programes, els 139.895 euros destinats a Guadassuar es dividiren en 91.895 per al reforçament de l’equip tècnic, 9.000 per a prestacions individualitzades, 37.500 per al programa d’ajuda a domicili, i 1.500 per a cooperació social. En el cas de La Pobla Llarga, es va fer una inversió de 54.464 euros per al reforçament de l’equip tècnic, 18.750 per a prestacions individualitzades, 5.000 per a casos de pobresa energètica, 26.250 per al programa d’ajuda a domicili, 1.000 en cooperació social i 1.900 per a actuacions d’intervenció per a la prevenció i inserció social. Turís va rebre 99.203 per al reforçament de l’equip tècnic, 1.000 per a informació i assessorament, 2.000 per al centre social, 22.500 per a prestacions individualitzades, 7.000 per a casos de pobresa energètica, 48.750 per al programa d’ajuda a domicili, 1.200 per als anomenats clubs de convivència, 1.725 en cooperació social i 20.000 per a actuacions de prevenció i inserció social. Per últim, Villanueva de Castellón va invertir 91.895 euros per al reforçament de l’equip tècnic, 50 en informació i assessorament, 33.750 per a prestacions individualitzades, 10.680 per a casos de pobresa energètica, 28.125 per al programa d’ajuda a domicili, 4.075 per a cooperació social i 16.320 per a actuacions d’intervenció per a la prevenció i inserció social.

Quant a les mancomunitats, Aigües Potables (Alcàntera del Xúquer) va invertir 71.080 euros per a l’equip social base, 8.250 per a prestacions econòmiques individualitzades, 6.000 per a reduir l’empobriment energètic, 51.750 per al programa d’ajuda a domicili, 2.103 per als anomenats clubs de convivència i 2.000 per a intervencions de prevenció i inserció social. El Marquesat va comptar amb 210,077 euros que seran distribuïts de la següent manera: 121.127 per a l’equip social base, 500 en informació i assessorament, 26.250 per a prestacions econòmiques individualitzades, 5.000 per a reduir l’empobriment energètic, 37.500 per al programa d’ajuda a domicili, 2.700 per als anomenats clubs de convivència, 1.250 per al pla de cooperació social i 15.750 per a intervencions de prevenció i inserció social. Per la seua banda, la mancomunitat de la Ribera Alta va destinar 280.184 per a l’equip social base, 2.250 en informació i assessorament, 67.500 per a prestacions econòmiques individualitzades, 20.000 per a reduir l’empobriment energètic, 105.000 per al programa d’ajuda a domicili, 7.142 per als anomenats clubs de convivència, 2.500 per a cooperació social i 20.000 per a intervencions de prevenció i inserció social. Valls dels Alcalans va injectar 91.895 euros per a l’equip social base, 6.300 per a prestacions econòmiques individualitzades, 2.000 per a reduir l’empobriment energètic, 19.413 per al programa d’ajuda a domicili, 1.600 per als anomenats clubs de convivència, 200 per a cooperació social i 800 per a intervencions de prevenció i inserció social.

Per últim, els 171.187 euros atorgats a la mancomunitat de Benestar Social es distribuïren entre el reforçament de l’equip tècnic (122.127), prestacions econòmiques individualitzades (6.300), la lluita contra la pobresa energètica (2.000), el servei d’ajuda a domicili (19.413), els clubs de convivència (1.600), cooperació social (200) i les actuacions d’intervenció per a la prevenció i inserció social (800).

D’aquesta manera, es pot veure una important pujada en les quantitats econòmiques assignades a les mancomunitats pertanyents a aquesta comarca. Alguns exemples són la mancomunitat de El Marquesat amb un augment del 248,77% (període 2015-2018) o la mancomunitat de la Ribera Alta amb una pujada del 421,18% (període 2015-2018), sent aquesta última la més notòria.

En paraules de la diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, “durant els últims tres anys hem passat d’un sistema assistencial-burocràtic a un altre de responsabilitat pública basat en la prevenció i en la justícia social”. Aquesta idea s’expressa també en dades, com el ràtio de professionals d’atenció en els Serveis Socials Municipals, que va passar d’un per cada 5.400 habitants en 2015 a un per cada 2.091 habitants en 2018.

Així, la titular d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, ha fet balanç i ha destacat “la construcció d’una atenció social primària digna, arrelada al territori, ben dotada i amb capacitat de donar resposta a les necessitats socials de totes les persones, sense discriminació”.