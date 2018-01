La Ribera posa en marxa el seu Pla de Reforç Assistencial per respondre a l’augment de la demanda provocada pel fred

Connect on Linked in

• L’Hospital d’Alzira ha realitzat 30 noves contractacions per reforçar la plantilla d’Infermeria (DUE, auxiliars i zeladors) de les àrees d’Hospitalització, Urgències i Unitat de Cures Intensives (UCI), així com altres mesures.

• L’objectiu d’este Pla de Reforç Assistencial és oferir als pacients de La Ribera una assistència sanitària òptima en funció de la seua patologia i gravetat.

Alzira (11.01.18) .– Com cada any, el Departament de Salut de La Ribera ha posat en marxa el seu Pla de Reforç Assistencial per respondre a l’augment de la demanda provocada per les patologies pròpies de l’hivern.

Durant esta època de l’any, i com a conseqüència de les baixes temperatures, sol registrar-se un major nombre de casos de malalties de grip, bronquitis i pneumònia, alhora que s’agreugen malalties cròniques, sobretot cardíaques i respiratòries. Esta situació és generalitzada en tots els hospitals i centres de salut de tot el país.

Tal com ha assenyalat el director mèdic del Departament de Salut de La Ribera, Dr. Vicente Palop, “conscients que esta situació es repeteix cada any, el que provoca situacions de col•lapse en els centres hospitalaris de tot Espanya, en el nostre Departament de Salut articulem una sèrie de mesures des de principis d’any, que ens permeten estar preparats per fer front a qualsevol moment de pressió assistencial abans que esta es produïsca”.

Així, el Pla de Reforç Assistencial, coordinat per la Direcció de l’Hospital d’Alzira amb la Direcció Mèdica, d’Infermeria i de Recursos Humans, preveu cada any el reforç de personal sanitari i de llits en funció de les necessitats assistencials. L’objectiu d’este Pla és oferir als pacients de La Ribera una assistència sanitària òptima en funció de la seua patologia i gravetat.

Hivern 2018

En este sentit, per a l’hivern de 2018, l’Hospital d’Alzira ja ha realitzat 30 noves contractacions per reforçar la plantilla d’Infermeria (DUE, auxiliars i zeladors) de les àrees d’Hospitalització, Urgències i Unitat de Cures Intensives (UCI). “Una provisió de professionals que podria incrementar-se en el cas que la demanda assistencial així ho recomane”, ha assenyalat el Dr. Palop.

Així mateix, s’estan agilitzant les proves diagnòstiques dels Serveis de Radiologia i Digestiu dels pacients que es troben hospitalitzats, “per tal de no allargar injustificadament la seua estada a l’Hospital”.

Igualment, i dins del seu Pla Sociosanitari, el Departament de Salut de La Ribera està coordinat amb les 17 residències de la Tercera Edat que hi ha a la comarca, amb la finalitat que els professionals de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària (UHD), atenguen directament en estes institucions a les persones grans que ho necessiten, sense necessitat que es traslladen fins a l’Hospital, “el que podria agreujar els seus problemes de salut”, ha destacat el director mèdic.

De la mateixa manera, l’Hospital treballa en perfecta coordinació amb la xarxa d’Atenció Primària del Departament, perquè, des dels centres de salut s’oferisca una atenció eficaç que permet solucionar les patologies que no requereixen ingrés hospitalari.

Informació diària a la Conselleria de Sanitat

Dins del seu Pla de Reforç Assistencial, el Departament de Salut de La Ribera ofereix cada dia, informació sobre la situació del seu Servei d’Urgències a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En este sentit, cal destacar que “el d’Alzira és un dels hospitals públics valencians que millor està solucionant la pressió assistencial d’estos dies comuna a tots els centres hospitalaris de la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat el Dr. Palop, qui ha afirmat que “de fet, a dia d’hui, estem registrant temps d’ingrés des d’Urgències inferiors a altres hospitals públics”.

El Dr. Palop ha reconegut que “en el dia d’hui, l’Hospital d’Alzira ha registrat un pic de demanda assistencial, a la qual estem responent adequadament, sense cap tipus de menyscapte per als nostres pacients”.

Esta major demanda assistencial a l’Hospital d’Alzira, es deu “fonamentalment a quadres vírics i catarrals. Per això, el Departament de Salut de La Ribera aconsella a les persones sanes que presenten este tipus de patologies, “que només vagen al centre de salut si és estrictament necessari”.

Mesures de prevenció

Al costat d’esta, altres mesures de prevenció de refredats i grip que recomana el Departament de Salut de La Ribera són: rentar-se les mans amb freqüència; tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper o amb el braç en tossir o esternudar; mantenir una higiene adequada, netejar més freqüentment les superfícies, poms de les portes i objectes, ventilar sovint les habitacions, i evitar compartir gots o coberts que hagen pogut estar en contacte amb saliva o secrecions.

En el cas de la grip, cal recordar que les persones majors de 65 anys i les persones que tenen alguna malaltia crònica pertanyen als grups de risc en què està recomanada la vacunació. En este sentit, les persones incloses en els grups de risc que encara no s’hagen vacunat, poden fer-ho fins al pròxim 31 de gener.

En el primer mes de la campanya de vacunació contra la grip 2017-2018, el Departament de Salut de La Ribera ja havia administrat més del 83% de les dosis de vacunes assignades inicialment per la Conselleria de Sanitat, sent el segon departament de salut de la Comunitat Valenciana en dosis declarades.