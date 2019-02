La rotonda de la CV-50 al nord de Carlet ja és una realitat

Print This Post

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha estat en Carlet per veure el resultat de la nova rotonda que s’ha col·locat en l’entrada de Carlet de la CV-50. La instal·lació es queda prop del mig milió d’euros.

L’entrada de Carlet, per la zona nord de la CV-50, ja disposa d’una nova rotonda que busca augmentar la seguretat dels vianants, amb la reducció de velocitat que aquesta nova instal·lació comporta. En la presentació ha estat present la consellera d’Obres Públiques, Maria José Salvador, amb l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega i el director general de mobilitat, Carlos Domingo.

Ortega ha manifestat que aquesta nova rotonda tanca una reivindicació històrica.

Aquesta nova infraestructura a l’entrada del municipi, arribant des de Catadau, ha costat 478mil euros, un pressupost que no massa alt segons la consellera, però útil.

A més a més, aquesta nova rotonda és un primer pas de cara a la ronda que es pretén instaurar amb l’objectiu de traure el trànsit de la CV-50 del municipi i millorar la seguretat. Un projecte que ja està dins dels pressupostos de 2019.

Ortega ha aprofitat per a recalcar que no es fan obres de gran escala, però sí necessàries per a les persones.

La nova rotonda, instal·lada en l’entrada de Carlet en la zona nord, té 20 metres de radi, dos carrils de quatre metres cadascun i la pertinent senyalització visual i lluminosa.