La Societat Musical d’Alzira va presentar el llibre del seu 50 Aniversari. Alzira, 22 d’ novembre de 2018.

Per primera vegada i coincidint amb el 50 Aniversari la SMA va presentar el seu llibre, en la Casa de la Cultura d’Alzira.

L’acte va ser presentat per Sonia Monteagudo, vicepresidenta de la SMA i la taula estava formada per Camilo Mascarell, president de la SMA, Roberto Carlos, coordinador del llibre i membre de la Junta de la SMA, Pepe Pla, redactor i corrector dels textos i membre de la Junta de la SMA i Aida Ginestar, Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira.

Com no podia ser d’una altra manera, la presentació va començar amb la interpretació musical d’un trio format per Alberto Sánchez, Juan José Seguí i Esther Hervás. A continuació, i com en cada acte dels quals es realitzen en el 50 Aniversari, es va projectar el vídeo que s’ha preparat per a la celebració.

El president de la Societat Musical d’Alzira Camilo Mascarell va fer un breu repàs sobre la història de la Societat Musical en estos últims 50 anys; per la seua banda, Roberto Carlos va explicar com ha sigut el procés d’elaboració i perquè s’han utilitzat els colors, i els detalls del llibre; Pepe Pla va explicar d’una forma simple, clara i concreta tot el contingut que es pot trobar en el llibre i, finalment, Aida Ginestar va tancar l’acte com a representant de l’Ajuntament d’Alzira en un afectuós i emotiu parlament. Es dóna la circumstància que ha pertangut a la Societat Musical.

L’acte va finalitzar amb la interpretació d’un tema musical molt adequat a la celebració.

Recordar que la Societat Musical d’Alzira té oberta una campanya per a acostar-se a la societat alzirenya anomenada “Jo també sóc de la Soci” en la qual a tots els nous socis se’ls regalarà una exclusiva tassa dissenyada per a la campanya.

Hui en el saló d’assajos de la SMA es realitzarà un concert de percussió a les 18.30 i a les 19.30 per a celebrar el dia de Santa Cecília.

