La Societat Musical Lira Almussafense converteix l’Àgora de la localitat en una gran pista de ball

La banda del municipi oferirà un recital en el qual els assistents podran ballar al ritme del repertori interpretat

Amb aquesta nova iniciativa, la formació pretén augmentar la participació dels veïns en els concerts

Almussafes, a 17 de maig de 2017. El pròxim dissabte 20 de maig a les 19:30 hores la banda de la Societat Musical Lira Almussafense oferirà un nou concert en l’Àgora del Parc Central del municipi. Però no es tractarà d’un recital a l’ús perquè la formació ha decidit involucrar al públic habilitant una zona perquè els assistents que ho desitgen puguen ballar al ritme del repertori oferit, que viatjarà del rock al vals, passant pel bolero, el pasdoble, el cha cha cha, la copla o el tango. A continuació d’aquesta pista de ball es col•locaran cadires perquè el públic puga asseure’s per a gaudir de la iniciativa.

La banda de la Societat Musical Lira Almussafense continua sorprenent als veïns d’Almussafes. En el seu afany per seguir innovant i acostar la música a través de formats diferents al concert tradicional, la formació ha organitzat per al pròxim dissabte 20 de maig a les 19:30 hores un recital en el qual els assistents prendran un protagonisme molt especial, atès que podran participar de forma activa en el desenvolupament de l’actuació.

Per a açò, l’entitat convertirà l’Àgora del Parc Central de la localitat en una gran pista de ball a la qual podran llançar-se tots els que ho desitgen per a moure’s al ritme de bolero, pasdoble, cha cha cha, copla, tango, vals i rock, entre altres estils musicals.

La banda habilitarà un espai davant de l’escenari per a possibilitar el desenvolupament la proposta, després del qual s’instal•laran cadires perquè el públic puga asseure’s per a gaudir de l’espectacle musical, que s’emmarca dins de la iniciativa “Retrobem la nostra música” de la Diputació de València. Amb ella, la institució provincial busca promocionar i recolzar l’activitat de les societats musicals en la seua difusió de la cultura i les tradicions de la nostra terra.

La iniciativa de convidar al públic a ballar naix d’una idea del director de la banda, Josep Escandell i Vila, qui després de la bona rebuda dels músics es va posar a la feina per a preparar un repertori que recorrerà diverses èpoques de la nostra història recent perquè els almussafenys gaudisquen d’una vesprada divertida i diferent. Tal com han avançat, es tracta d’una “proposta amb la qual volem traure la música al carrer i augmentar la participació dels veïns en els recitals”, per la qual cosa la seua intenció és seguir oferint actuacions d’aquest tipus en el futur i a poc a poc consolidar-les.

Dansaires del Tramusser

L’entitat cultural Dansaires del Tramusser també se suma a la proposta del retrobem amb un espectacle de ball que oferiran a partir de les 22.30 hores a la mateixa Àgora.