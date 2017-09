La Societat Musical Lira Almussafense participa en l’homenatge pel 50 aniversari de la Federació de Societats Musicals

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana homenatja a Llíria a les 22 Societats Musicals que en 1967 van constituir la FSMCV

La Societat Musical Lira Almussafense forma part d’aquest primigeni grup, al que es va unir sent president Francisco Grau Linares

Almussafes, a 12 de setembre de 2017. El passat diumenge 10 de setembre, la presidenta de la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes, Sandra Berth, va participar en l’acte d’homenatge a les 22 societats que van impulsar en 1967 la creació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Es va desenvolupar en l’Església de la Sang de Llíria, la localitat en la qual va nàixer fa 50 anys aquesta entitat que en l’actualitat està integrada per 547 societats 40.000 músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis. La societat almussafenya, que estava presidida per Francisco Grau Linares va ser una de les quals van recolzar la creació d’aquesta agrupació, que celebrarà els actes commemoratius d’aquesta important efemèride durant el 2018.

En l’actualitat, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) compta amb un total de 547 societats i les seues respectives escoles de música, 40.000 músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis. No obstant açò, en la seua fundació, l’any 1967, el nombre d’entitats que la formaven era de 22, entre les quals es trobava ja la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes, aleshores presidida per Francisco Grau Linares.

Després de mig segle de trajectòria, el pròxim any 2018, la FSMCV aconseguirà els seus cinquanta anys de vida, una commemoració històrica en la qual es recordaran totes les fites aconseguides per les entitats que la integren des de la seua fundació. Com a avantsala a la programació que estan preparant per a celebrar aquestes cinc dècades de trajectòria, la localitat de Llíria, lloc en el qual es va forjar la fundació de la federació, va acollir el passat diumenge 10 de setembre un homenatge a aquestes primeres 22 societats.

La presidenta de la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes, Sandra Berth, va acudir a l’acte, en el qual el màxim responsable de la FSMCV, Pedro Rodríguez, va destacar “la gran iniciativa d’aqueixes 22 Societats Musicals que van somiar amb unir a totes les bandes de la regió valenciana amb l’objectiu de la cura i el foment de la música, la seua pràctica i gaudi, com es va establir i roman en la majoria d’estatuts de les SSMM de la Comunitat” i va posar en valor que el moviment bandístic s’haja convertit “en un dels principals agents culturals en les tres províncies”.

Participants

A més dels representants de les societats musicals, van participar en l’acte, que es va desenvolupar en l’Església de la Sang de la localitat, el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, el president la Unió Musical de Llíria, José Vicente Pedrola, l’historiador Francisco Rozalén, que va aprofundir sobre la situació d’Espanya i València en 1967, i el president d’honor de la FSMCV, Ángel Asunción, que va estar present en la proposta de creació de la federació i va explicar la situació de les societats musicals en 1967.

Les Societats Musicals que van participar van ser l’Agrupació L´Amistat (Quart de Poblet), Centre Instructiu Musical (en 1967, “Educació i Descans”) de Mislata, Centre Artístic Musical de Moncada, Societat Musical Instructiva Santa Cecilia (Cullera), Ateneu Musical de Cullera, Casino Musical de Godella, Unió Musical de Jalance, Ateneu Musical Schola Cantorium (Vall d’Uixó), Societat Musical “Lira Saguntina”, Agrupació Musical “Santa Cecilia” de Sedaví, Centre Instructiu Musical La Armònica (Bunyol), Societat Musical “L’Artística” de Bunyol, Societat Musical Lira Castellonera (Vilanova de Castelló), Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat, Societat Instructiva Unió Musical (Tavernes de Valldigna), Societat Musical Lira Almussafense, Societat Musical Beniatjarense, Societat Artística Musical de Benifaió, Ateneu Musical i d’Ensenyament “Banda Primitiva” (Llíria), Centre Instructiu Musical Benimaclet, Unió Artístic Musical “Sant Francesc de Borja” de Gandia i la Unió Musical de Llíria.

Junts van recordar aquella edició de “Festivals d’Espanya”, promoguda pel Ministeri d’Informació i Turisme, en el qual es van reunir per a tractar els problemes als quals s’enfrontaven en aquell moment les societats musicals i per a proposar la creació d’una federació que les agrupara.