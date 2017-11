La Societat Unió Musical de Benimodo viu els actes de Santa Cecília

Benimodo, 10 de novembre de 2017.La Societat Unió Musical de Benimodo viu aquest cap de setmana els acte de Santa Cecília 2017, amb la col•laboració de la Casa de la Cultura i l’ajuntament. Així, hui divendres 10 de novembre es celebrarà un concert de música de cambra a partir de les 19:30 hores.

Hi haurà dues part, amb una primera amb la Jove Quintet Metalls de la Unió Musical de Benimodo i Laura Barberà (trompeta), Josep Armengol (trompeta), Josep Mejias (trompa), Jorge Buades (trombó) i Josep Nogués (tuba). Interpretaran obres d’Anton Bruckner, Pharrell Williams o Nicola Piovani. En la segona part, per la seua part, el Trio Sax-Consort estarà a càrrec de David Almerich (piano), Raúl Mínguez (saxó alt i soprà) i Abdón García (al saxo alt). Interpretaran obres de Albeniz, Óscar Sala, George Gershwin, Singelée e Iturralde. Per a dissabte s’ha programat un esmorzar a les 9:30 hores i un posterior torneig de parxís, mentre que el dia 18 es celebrarà un nou esmorzar i un posterior torneig de truc.