La solidaritat de l’Alcúdia es veu reflectida una vegada més a la IV San Silvestre.

Per quart any consecutiu s’ha celebrat la San Silvestre a l’Alcúdia, organitzada per L’Alcúdia Triatló, la qual destinarà tots els beneficis a la campanya “Cap Xiquet Sense Joguet” de la Creu Roja.

El passat dijous, 29 de desembre, es va celebrar la IV San Silvestre Solidària a l’Alcúdia, la primera edició de la qual va ser l’any 2013 i des d’aleshores ha anat augmentant, any rere any, el nombre de participants gràcies al seu caràcter solidari fins a aconseguir aquest any la participació de quasi 300 corredors i corredores.

Els primers en creuar la línia de meta van ser l’antellà Paco García, Sergio Rosell de Guadassuar i Rubén García, també d’Antella. Pel que fa a les xiques, el pòdium va ser alcudià gràcies a Paula Sáez, Gema Jordán i Oreto Costa.

A més dels diners que es van recollir amb les inscripcions d’aquesta activitat, totes aquelles persones que ho desitjaren van poder fer entrega de joguines a la meta de la cursa, per continuar així donant suport a la campanya “Cap Xiquet Sense Joguet” de la Creu Roja L’Alcúdia.

D’altra banda, durant la cursa, es van poder apreciar els esforços per aconseguir que aquest tipus d’activitats puguen eixir endavant, tant per part de l’entitat organitzadora, l’Alcúdia Triatló, com pels membres de la Policia Local i Protecció Civil, el voluntariat de la Creu Roja i el suport de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Amb la inscripció a aquesta activitat es va fer entrega d’una bossa amb diferents productes per a totes les persones que participaren, a més d’entrar en el sorteig de diferents regals com lots de productes de Mel i Salut, un xec regal de Base Sport Martin, sopars del Bar de la Piscina Municipal, cistelles i un pernil.