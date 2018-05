La SPAB organitza una recollida solidària de productes destinats als animals que cuiden

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Comptant amb la col·laboració del supermercat Consum del carrer General Prim, 24-26 del municipi, la Societat Protectora d’Animals de Burjassot va a viure demà dissabte (5-05-2018), una jornada de recollida solidària de productes en benefici dels animals que tenen al seu càrrec. Des de la SPAB, necessiten arena per a gats, productes de neteja com a lleixiu, detergents, fregalls, guants…i menjar humit per a gats.

L’entitat burjassotense fa una crida a la solidaritat del municipi perquè puguen aportar tots els productes assenyalats amb l’objectiu que els animals que estan al seu càrrec puguen estar-ho en les millors condicions.

Els voluntaris de la SPAB estaran en el citat supermercat en l’horari d’obertura del mateix, de 9 a 21:30 hores, arreplegant els productes que els veïns i veïnes de Burjassot puguen donar.

Des de la SPAB posen a la disposició de les persones que necessiten més informació sobre la jornada o bé requerisquen qualsevol tipus de dada sobre l’entitat el correu protectoraburjassot@gmail.com i el telèfon 655 68 58 59.