La Tamborada d’Alzira, candidata a Patrimoni Immaterial de la Humanitat

Les “Tamborades Rituals del Toc del Tambor” opten a ser Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. La proposició fa referència a la riquesa cultural que posseïx el toc de tambor i el bombo al país. Les localitats candidates estan repartides per diverses províncies com: Albacete, Castelló, Còrdova, Múrcia, Terol i València on Alzira és l’única de tota la província candidata a dita catalogació, la qual cosa suposaria un important reconeixement a una de les manifestacions més destacables lligades a la Setmana Santa, com ho és la Tamborada.

“L’Ajuntament, des de la Regidoria de Festes, dona tot el suport a la candidatura i ho tenim tot previst per, en cas d’obtindre la declaració a finals d’este mes o principi de desembre, poder celebrar-ho com cal”, assenyala Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes i Turisme.

Per la seua banda, el president de la Junta de Germandats i Confraries, Vicent Fàbregues, té el ple convenciment que la Tamborada d’Alzira, junt amb les de les altres localitats que també opten a la dita candidatura, aconseguirà ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. “Açò suposarà un al·licient més que caldrà afegir a l’interés que desperta la nostra Setmana Santa, així com totes les activitats paral·leles que giren entorn d’ella”, segons Fàbregues.